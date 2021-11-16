PTT Kampanya Yaptı, TC Vatandaşları Olanlara 50.000 TL Nakit İmkanı Duyurdu

PTT Üzerinden son dakika yeni bir haber var. PTT üzerinden 50.000 TL kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi imkanı sunulacak. Banka ve kurumdan yapılan açıklama ile birlikte, PTT üzerinden son dakika 50.000 TL kredi sadece bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek. Düşük faiz oranları ve kolay başvuru adımları ile PTT üzerinden verilen bu kredi kampanyası Aktifbank Aracılığı ile müşterilere sunulacak. PTT İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, Bu bankanın yaptığı nkolay kredi kampanyası ile 36 ay vadeli kredi alabilecekler.

PTT Üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan ve ihtiyaç kredisi için düşük faizle işlem yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşları üzerinden kredi verilecek. PTT İhtiyaç kredisi kampanyası emekli maaşı hesabı üzerinden kredi alacak kişilere, İhtiyaç kredisi 36 ay vadeye kadar verilecek ve emekli maaşı PTT üzerinden olması istenecek. PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, hemen şartlara uygun olarak PTT şubelerine giderek emekli kredisi alabilir, 80.000 TL'ye kadar emekli ptt kredisi ile tüm ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT Üzerinden Aktifbank N-Kolay Kredi Kampanyasına Başvuru Yapacak Olan Kişiler, PTT ihtiyaç kredisi için en yakın kuruma giderek başvuru yapabilir. PTT şubelerine giderek kimliğinizi gişe personeline verirseniz sizlere hemen sonucu sunulacak olan PTT ihtiyaç kredisi verilecektir. 50.000 TL'ye kadar değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda hemen sizlere sonuç verilecek. PTT üzerinden kredi alacak kişiler, SMS atarak da onay alabilir.

SMS ile kredi onayı almak için KREDİ TC KİMLİK Yazarak 3050 numarasına mesaj atmanız gerekiyor. Mesaj bankaya iletildikten 5 dakika sonra kredi sonucu gelecek ve bu sonuca göre hemen kredi kullandırımı yapılacak. TC Kimlik numaranız üzerinden onay alırsanız PTT kredi için sizin şubelere gitmenize gerek duymadan, ev veya iş adresinizde kredinizi kullanabilirsiniz. PTT üzerinden kredi alacak olan kişiler ayrıca nkolaykredi.com.tr adresinden kredi başvurusu yapabilirler. Buradan da yapacağınız kredi başvurusu değerlendirmesi hızlı bir şekilde yapılacak ve bu şekilde kredi onayı sunulacak.