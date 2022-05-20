PTT her aileye 50.000 TL'Ye kadar ödeme yapacak! Gişelerden alınacak

Ptt üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında 50000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, PTT gişelerinden ödeme alacağı açıklandı. Bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirerek nakit onay alabilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için 50000 TL'ye kadar banka kredi puanına göre, bireysel ihtiyaç kredisi kullanacaktır. Ptt ve aktif Bank arasında yapılan anlaşma ile birlikte kişilere verilecek olan bu 50000 TL kredilerde özellikle kredi notu düşük olan vatandaşlar, onay alıyor. Başvurularımızı PTT şubelerinden ve SMS ile yapabilir istediğiniz zaman nakit onay almanız durumunda bu krediyi kullanabilirsiniz.

Ptt 50000 TL, başvurusu nasıl yapılır?

Ptt üzerinden başvuru yapacak olan kişilerde aktif Bank aracılığı ile kredi kullanacakları için bu bankanın kredi başvuru yöntemlerine ve kredi politikalarına uygun olması durumunda onay alabilmektedirler. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmından PTT, yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj ile birlikte Aktif Bank, sizin kimlik numaranıza alacak ve sorgulama yapacaktır.

Yapılacak olan bu sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri mesaj ile gönderecek ve daha sonra genel müdürlük tarafından aranarak, krediyi nasıl kullanacağınız hakkında bilgileri sizlere söyleyecektir. Kredi başvurusu onay alan vatandaşlar PTT gişelerinden, EV adresinden veya iş adresinden onaylı tutar istedikleri zaman kullanabilirler.

Emekli olan kişiler ise başvurularını gerçekleştirmek için bu banka üzerinden emekli maaş alması gerekiyor. Emekli maaşınızı PTT'ye taşıdıysanız ve ilk maaşınızı çektiyseniz en yakın PTT gişesine giderek buradan da kredi başvurusunu yaparak, 36 ay vadeli 50000 TL kredi kullanabilirsiniz.