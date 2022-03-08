PTT Haberi Vatandaşa Umut oldu! Nakit ihtiyaçlarına Bankalar ile Çözüm!

PTT aracılığı ile acil olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar artık nakit ihtiyaçları ile beraber kredi ihtiyaçlarını PTT şubesine gitmeden kullanabileceklerdir. Nakit ihtiyaçlarının olması halinde PTT üzerinden bekleme olmadan hızlı bir şekilde başvuru yaparak 5 dakika içinde başvuru sonucunu öğrenmek mümkündür. Nakit kullanmak isteyen vatandaşlar, PTT ihtiyaç kredisi kampanyası için katılım göstermek istiyorlar ise Aktif Bank'ın yaptığı kolay kredi kampanyasına katılım sağlayabilir ve bu durumda da kredi başvurusunda bulunabilirler.

PTT ve Aktif Bank ortaklığı kapsamında başlatılan nakit kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, bankanın kredi şartlarına uygun bulunmaları halinde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanılabilmektedir. PTT ile Aktif Bank ortaklığındaki ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar kredilerinin ilk taksit ödemelerinde ise 3 ay ertelemeli olacak şekilde kredi kullanabileceklerdir.

PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT aracılığı ile acil nakit ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, isterlerse cep telefonları aracılığı ile SMS atarak başvurabilirler. Cep telefonunuzdan SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp T.C. kimlik numarasını yazdıktan sonra 3050 numarasına mesaj atmaları halinde Aktif Bank'ın kredisine başvuruda bulunmuş olunacaktır. Nakit ihtiyaçlarına yönelik ihtiyaç olan tutarlar için bu kampanyaya katılım sağlayabilir ve sonucunu da hemen hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

PTT aracılığı ile SMS yöntemi ile Aktif Bank kredi başvurusunu yapan vatandaşlar PTT şubelerine başvurmadan kredi kullanmak istiyorsa kredi onayı aldıktan hemen sonra gelecek olan bilgilendirme telefonuna cevap vermesi gereklidir. Aktif Bank Genel Müdürlüğü aracılığı ile yapılacak olan bu arama, krediyi nasıl kullanacağınız ve genel kredi bilgileri hakkında açıklama yapılacaktır. Eğer zamanınız yok ise PTT şubesine gitmeden, kredi onayı alındı ise mekan sorunu olmadan kredi kullanımı gerçekleştirilebilmektedir.

Aktif Bank ile PTT ortaklığında ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyen kişiler, 36 aylık vade seçeneği ile ilgili olarak 40 Bin TL'ye kadar kredi onayını alabilirken düşük faiz oranları ile beraber düşük kredi notu olsa dahi kredi kullanımı oldukça kolay ve de mümkündür.