PTT haberi Umut oldu! Nakit ve kredi ihtiyacına bankalar ile ortak çözüm olacaklar

PTT üzerinden acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar artık nakit ihtiyaçları ve kredi ihtiyaçlarını PTT şubelerine gitmeden de giderebilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda PTT üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceksiniz. Nakit kullanacak olan vatandaşlar PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsa aktif bank'ın yapmış olduğu n kolay kredi kampanyasına katılabilir ve bu şekilde Kredi başvurusunda bulunabilir.

PTT ve aktif Bank ortaklığında başlatılan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar banka kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. PTT ve aktif Bank ortaklığında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabilecek.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen onay alabilir. Cep telefonunuz üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ptt yazıp boşluk bırakın TC kimlik numarasını yazarak 3050 numarasına mesaj göndermeleri durumunda aktif bank'ın resmi Kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu kampanyaya katılabilir ve sonucunu hemen hızlı bir şekilde hesabınıza görebilirsiniz.

PTT üzerinden sms ile aktif Bank kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar PTT şubelerine gitmeden kredi kullanmak istiyorsak kredi onayı aldıktan sonra gelecek olan Genel müdürlük telefonuna cevaplaması gerekiyor. Aktif Bank Genel müdürlüğü tarafından aranacak ve krediyi nasıl kullanacağınız hakkında sizleri bilgiler verilecektir. Zamanınız yoksa ve SMS ile kredi onayı aldıysanız PTT şubelerine gitmeden eve adresinizde veya iş adresinizde Kredi kullanımını gerçekleştirebilirsiniz.

Aktif Bank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli olarak 40 bin TL'ye kadar kredi onayı alırken düşük faiz oranları ile ve ayrıca düşük kredi notu olsa bile kredi kullanımı imkanından faydalanmaktadır lar.