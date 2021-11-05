PTT gişelerine başvuru yapın! Devlet tüm faturaları karşılayacak ve ödemeler 4 ay süresince devam edecek

PTT gişelerine Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı ve faturasıyla beraber başvuru yapan kişilere fatura desteği verilecek. Başvuru yapmak yeterli, başka bir şart aranmıyor.

Vakit kaybetmeden PTT gişelerine başvurun! Faturaları devlet karşılamaya başlayacak ve ödemelerin tamamı 4 ay boyunca sürecek. Devletin kış mevsimi boyunca TC vatandaşları için gerçekleştireceği yardımlar dün Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Derya Yanık aracılığıyla duyuruldu. Kış mevsiminde gerçekleştirilecek olan yardımlar arasında fatura desteği de yer alıyor. Fatura desteği, aynı zamanda elektrik tüketim desteği ismiyle de biliniyor. Bu özel destek, PTT gişelerine başvuru yapılması halinde başlamış oluyor. Başvurular konusunda herhangi bir şart yoktur. Kişilerin faturasını ve TC nüfus cüzdanlarını alarak gişelere başvuru yapması kafidir. Peki elektrik tüketim desteğini tam olarak kimler alabilir? Fatura desteği tam olarak kimlere veriliyor?

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Kış boyunca süren elektrik tüketim desteğini ihtiyaç sahibi olanlar alabiliyor. Yani devletten alınan sosyal desteklerden yararlanıyor olmak, bu yardıma başvurmak açısından yeterlidir. Ev içerisinde kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin 1/3’ünden daha az ise bu destekten faydalanabilir. Bu yardım içerisine yakacak yardımı desteği de dahil ediliyor. Yardımdan faydalanmak isteyenlerin bunu nasıl yapacağı haberin devamında yer alıyor…

KIŞ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektrik tüketim desteği, kış aylarında ihtiyaç sahibi haline gelen milyarlarca kişi için ödenmeye devam ediyor. Elektrik faturası yardımının yanında kişilere kış ayları süresince kış yardımı da verilecek. Yakacak yardımı formunda gerçekleştirilecek olan yardım minvalinde birçok aileye kömür dağıtımı gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuyla alakalı olarak 4 aylık kış mevsimini içeren 2.5 milyarlık bir bütçeyi bu yardım için ayırdı. İhtiyaç sahibi olanların bu desteği almak için başvuru yapması gerekiyor. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Gerekli bilgileri girerek e-devlet sistemine giriş yapabilir, kış yardımı için başvuruda bulunabilirsiniz. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise şu an için belirsizliğini tamamen korumaya devam ediyor.