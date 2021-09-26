PTT Gelir Belgesi İstemeden, Gişelerden 40.000 TL'ye Kadar Ödeme Yapıyor

PTT gelir belgesi istemiyor. PTT üzerinden onaylı krediler hazır olarak gişelerden veriliyor. PTT üzerinden kredi kullanmak isteyenler yeni kredi kampanyası ile birlikte 40 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay alabiliyorlar. 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler PTT üzerinden aktif banka aracılığı ile birlikte 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecektir. PTT son dakika Kredi kampanyasını Kendi resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. PTT ile aktif bank antlaşması ile 36 ay vadeye kadar 40.000 TL kredi kampanyasına katılacak olan kişilerden gelir belgesi istemeyecek. PTT kredi haberi ve detayları şu şekilde...

PTT 40.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden 40 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler en kolay yöntemlerden bir tanesi olan ihtiyaç kredisi kampanyasına sms ile başvuru yapabilir. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler 40 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli başvurusu yapmak istiyorsa Cep telefonlarından ücretli bir mesaj atmaları gerekiyor. cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atmak için 30 50 numarasına Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak gönderim yapın. 3050 numarasını sms ile başvuru yaptıktan 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan Kredi kaç para olduğu mesajda gösterilecektir.

PTT gişelerinden de başvuru yapılacak...

PTT gişelerinden de 40 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabileceksiniz. PTT şubelerine giderek sadece kimliğinizle birlikte aktifbank n kolay kredi kampanyasına katılmak istediğinizi söylerseniz sizlere bir başvuru formu verilecek ve bu başvuru formunu doldurduktan sonra kimliğiniz ile birlikte Kredi başvurusunu yapmış olacaksınız. PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler ise 80 bin TL'ye kadar emekli kredisi kullanabilecektir. 80 bin TL'ye kadar emekli kredisi kullanmak istiyorsanız ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme ve toplamda ise 24 ay vadeli olarak düşük faizli emekli kredisi kullanabileceksiniz. 24 ay vadeli olarak krediler 50.000 TL üzerinde kullanılmaktadır. PTT güncel faiz oranlarını bankanın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.