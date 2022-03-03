PTT Ev Hanımlarına ve Öğrencilere 50 Bin TL Ödeme Veriyor! Emekliler ve Çalışanlar da Bu Ödemeden Faydalanacak

PTT yaptığı kampanya açıklamasında ev hanımı, öğrenci, emekli ve çalışanlara bankalardan kredi çekemeyen müşterilere kısa mesaj attırarak ya da PTT şubelerinden 50 bin TL 36 ay vadeli nakit vereceğini duyurdu. İhtiyaç sahibi olan müşteriler PTT'den kredi çekebilecekler. Peki PTT kredi başvurusu yapılır? PTT 50 Bin TL Kredi koşulları neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

PTT tarafından 36 ay vadeli 50 bin TL nakit verileceği ilan edildi! İhtiyaç sahibi müşteriler 50 bin TL'ye kadar aldıkları bu ödemeler ile isterlerse borç kapatabilecek dilerlerse de acil ihtiyaçlarını giderebilecekler. Aktif Bank ve PTT tarafından yapılan anlaşma ile sunulan bu kredi kampanyasında banka koşullarına uygun olan kredi notu da düşük olan vatandaşlar 18 yaşından büyük olmaları halinde ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilecekler.

PTT ve Aktif Bank Ortaklığında Yeni Kampanya Duyuruldu!

Aktif Bank ve PTT tarafından yapılan anlaşma ile vatandaşlara sunulan bu kredi kampanyasında banka koşullarını yerine getiren ve kredi notu düşük olanlar 18 yaşından büyük olmaları halinde ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. Daha öncesinde bankalardan kredi başvurusunda bulunarak kredi onayı alamayan müşteriler Aktif Bank ve PTT anlaşmalı olarak kullandırılacak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlamak istiyorsa 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak bu krediden yararlanabilecek.

PTT ve Aktif Bank aracılığıyla bu krediden faydalanabileceksiniz. En kolay başvuru yöntemlerinden bir tanesi SMS ile başvurmaktır. Sizde kredi başvurusu yapmak istiyorsanız PTT ve Aktif Bank şubelerine gitmenize gerek kalmadan cep telefonunuzun kısa mesaj kısmına girerek başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz ve ne kadar kredi onayı alabileceğinizi görüntüleyebilirsiniz. Bankalar ile herhangi bir sorununuz bulunmuyorsa yalnızca kredi notunuz düşük olduğu için bankadan onay alamıyorsanız PTT sizlere kredi fırsatı sunmaktadır.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Ev hanımı olanlar, öğrenim hayatını sürdüren öğrenciler, emekliler ve çalışanlar cep telefonlarının mesaj kısmına giriş ypaarak kredi yazarak kendi kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 3050 numarasına ileterek kredi başvurusunu tamamlayabilecek. Gerçekleştirilecek olan bu başvuru neticesinde banka sizleri kısa bir değerlendirmeye alır ve değerlendirme sonucunda sizlere hızlı bir biçimde olumlu ya da olumsuz geri dönüşü kısa mesaj olarak gönderir.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olanlar kredi kullanmak için PTT şubelerine müracaat edebilir, müşteri hizmetlerini arayabilir, mobil bankacılığa giriş yapabilir ya da bizzat en yakın PTT şubelerine gidebilir. Kısa mesaj ile kredi onayı almanız halinde banka şubelerinden ya da ev adreslerinden bu krediyi çekebileceksiniz. PTT tarafından düzenlenen ve başlatılan bu kampanyada kredi notu düşük olan müşterilerde kredi onayı alacağı için kendi puanınıza göre faiz oranlarından faydalanacaksınız. Kredi notunuzun düşük olması halinde diğer bankalar ile karşılaştırma yapıldığında daha yüksek faiz oranları ile kredi kullanacaksınız.