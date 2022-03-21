PTT Ev Hanımlarına Destek Çıkmaya Devam Ediyor! Şimdi de 40.000 TL ödeme geldi! PTT üzerinden başvuru yapan kişilere hemen sonuç verilmektedir. Detaylar haberimizde...

PTT ev hanımlarına sunduğu imkanları genişleterek yeni bir kampanyaya daha imza attı. PTT üzerinden başvuru yapan kişilere 40.000 TL ödeme verilmeye başladı. Bu haberin gündem de öne çıkmasından sonra ise bu ödemeleri nasıl alınacağına yönelik bilgi almak isteyen kişiler araştırmalara başladı. PTT tarafından ihtiyaç kredisi kapsamında verilecek olan bu tutarlar, başvuru yaptıktan hemen sonra hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacaktır.

PTT, bu kampanyasında Aktif Bank ile anlaşmalı olarak önemli bir girişimde bulunmuştur. Buna göre bu kampanya katılım sağlamak isteyen kişiler 36 aya varan vade seçenekleri ile kredilerini kullanabileceklerdir. Özellikle ev hanımları üzerinden gerçekleştirilen kampanyada kredi notu düşük olan kişilere de kredi kullanım imkanı tanınacaktır.

PTT şubesine başvuru yapacak durumda olmayan kişiler SMS yöntemiyle kredi kampanyasına kolaylıkla başvurabilirler. Bunun için kredi yazıp boşluk bırakıp, TC kimlik numarasını mesaj kısmına yazarak, 3050 numarasına mesaj olarak göndermeleri gereklidir. Gönderilecek olan mesaj sonrasında yaklaşık 5 dakika gibi bir zaman sonra başvuru sonucu tarafınıza iletilecek ve genel müdürlük bilgi iletişim amacı ile sizleri arayacaktır.

PTT şubesine gidemeyen ya da SMS ile kredi kampanyasına katılamayan kişiler ise aktif bank resmi sitesi üzerinden de başvuru işlemleri gerçekleştirebilirler.

Aktif Bank, n-kolay resmi internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerine başlayabilir, uygun bulunması halinde de kredi tutarını hemen bekleme olmadan banka hesabına alabilirsiniz.

Kredi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması ve emekli maaşını PTT üzerinden alması durumunda da 80.000 TL’ye kadar kredi kullanabileceksiniz.