PTT Ev Hanımı ve Öğrenciye Para Dağıtıyor, Emekli ve Çalışanlar Dahil 40.000 TL Alacak. PTT son dakika yapmış olduğu kampanya duyurusunda sadece ev hanımı ve öğrenci olan bankalardan kredi kullanamayan vatandaşlara SMS attırarak veya PTT şubelerinden 40.000 TL 36 ay vadeli nakit vereceğini açıkladı. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar 40 bin TL'ye kadar almış oldukları bu ödemeler ile isterlerse borç kapatma yapabilir isterlerse de acil ihtiyaçları için nakit kredi kullanabilir.

Aktif Bank ile PTT anlaşması ile verilen bu Kredi kampanyasında banka şartlarına uygun olan Kredi notu düşük olan kişiler 18 yaşından büyük olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek. Daha önce bankalardan kredi başvurusu yaparak kredi onayı alamayan vatandaşlar aktif Bank ve PTT anlaşmalı olarak verilecek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsan 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyaları ne katılarak hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilecek.

PTT ve aktif banka aracılığı ile alabileceğiniz bu kredi için en kolay yöntemlerden bir tanesi başvuru için SMS atmaktır. SMS atarak Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız PTT ve aktif Bank şubelerine gitmeden Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilir ve ne kadar nakit kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Bankalar ile herhangi bir sıkıntısı olmayan vatandaşlar sadece Kredi notu düşük olduğu için bankadan onay alamıyorsa PTT bu kişilere Kredi imkanı sağlamaktadır.

Ev hanımı olan ve öğrenci olan vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3050 numarasına göndermeleri yeterlidir. Yapılacak olan başvuru sonrasında banka sizleri değerlendirmeye alacak ve değerlendirme sonucunda sizleri hızlı bir şekilde Kredi sonucu sunulacaktır. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredi almak için PTT şubelerine gidebilir veya SMS ile kredi onayı almaları durumunda banka şubelerinden veya ev adreslerinden kredi kullanabilir.

PTT nin yapmış olduğu Bu kampanyada Kredi notu düşük olan kişiler kredi onayı alacakları için kendi puanına göre faiz oranlarından yararlanacak kredi notunu uzun düşük olması durumunda diğer bankalar ile karşılaştırma yaptığınız zaman daha yüksek faiz oranları ile kredi kullanmış olacaksınız.