PTT Emekliyi Sevindiriyor! Emekli maaşı alanlara artık 40 değil 80 bin TL veriyor. Emekli olan vatandaşlar nakit ihtiyaçları olması durumunda 80.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. 24 ay vadeli alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka şartlarına uygun olan emekli PTT üzerinden maaş alması durumunda işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor.

Emekli olan vatandaşlara özellikle banka kredi puanı düşük olması durumunda ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan PTT yapmış olduğu Bu kampanyada nakit ihtiyacı olması durumunda vatandaşları hızlı bir şekilde işlem yaparak 80.000 TL'ye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu.

Emekli maaşı alan vatandaşlar şartlara uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi kullanmış olacaksınız. 80.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olması durumunda emekli maaşı hesabı üzerinden işlem yapacak ve almış oldukları emekli maaşı üzerinden kredilerini hesabına yatırmaktadır.

PTT emekli kredisi...

PTT üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaşı hesabı üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceğini söyleyebiliriz. Emekli maaşınızı PTT'ye taşındıktan sonra sizlere verilecek olan krediyi kullanabilmeniz için ilk maaşı almanız gerekiyor. İlk maaşınızı aldıktan sonra PTT şubelerine giderek gişe personeli yardımı ile sizlere ihtiyaç kredisi imkanı aktif Bank aracılığı ile sunulacaktır.

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ayrıca kredi kullanmak istiyorlarsa SMS atarak da işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor ve şubelere gitmeden ne kadar kredi onayı aldıklarını mesaj ile görebiliyor.

Sms ile başvuru...

Cep telefonunuz üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için PTT yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına gönderin. 30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar şartları uygun olması durumunda kredi imkânından faydalanmaktadır. Onaylanan tutara en yakın PTT şubesi üzerinden sadece kimliğinizle birlikte kullanabilecek ve diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı da bu Bankası aracılığı ile borç kapatma kredisi alarak kullanabileceksiniz.