PTT emekliye yeni müjde dedi! Daha önce vermediği nakit limitlerini hazırladı

PTT üzerinden Yeni emekli kredi kampanyası duyurusu yapıldıktan sonra emekli maaşı alan vatandaşlar yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanacağı haberini aldı.

10 Haziran sonrasında yeni yapılan yasa ile birlikte 50.000 TL'ye kadar kullanılacak olan kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapılırken 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde ise 24 ay vadeli olarak Kredi imkanı sunmaktadır.

Emekli olan vatandaşların yapılacak olan bu Kredi kampanyalarına katılabilmeleri için başvuru şartlarına uygun olması durumunda PTT üzerinden de yüksek limitli hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi alacağını söyleyebiliriz. PTT emekli kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli olan bu kredileri 50.000 TL'ye kadar kullanmaları durumunda sadece 36 ay vadeli işlem yapabiliyor.

PTT emekli kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ayrıca banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte aktif Bank emekli kredisi kampanyasına başvuru yapabiliyor.

PTT emekli kredisi başvurusunu şubeler üzerinden değil de SMS ile yapmak isteyen vatandaşlar ise cep telefonlarına Mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazarak mesaj 30 50 numarasına göndermesi yeterli. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan tutarlı en yakındanka şubesine giderek kullanmanıza olanak sağlar. PTT üzerinden 30 50 numarasına gönderilen kredi başvurusu sonucu olumlu olan vatandaşların emekli maaşı Bu banka üzerinden alınması gerekmektedir. Emekli maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız ve maaş taşıma işlemlerini yapmak istiyorsanız bankadaki olan tüm borçlarınızı kapattıktan sonra maaş taşıma işlemlerini yapabilir ve ilk maaşınızı PTT üzerinden aldıktan sonra 80.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.