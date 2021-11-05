PTT Emekliye ve Çalışanlara 10.000 TL Ödeme Veriyor

PTT üzerinden 10 bin TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişilere yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Emekli olan kişiler 10.000 TL'ye kadar PTT üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

PTT üzerinden 10 bin TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız PTT kurumu'nun yapmış olduğu anlaşma da aktif banka aracılığı ile ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. PTT aktif bank aracılığı ile müşterilerine Kredi notu düşük olsa bile 10.000 TL'ye kadar ödeme yaptığını ve kredi kullanacak olan kişilerin isterlerse PTT şubelerine gelmeden aktif bank'ın yapmış olduğu kampanya detayları ile birlikte ev ve iş adreslerinde kullanacağınızı da bahsetti.

PTT üzerinden başvuru yapacak olan kişiler hızlı bir şekilde SMS bile de başvuru yapabiliyor.

PTT emekliye kredi veriyor mu?

Son zamanlarda PTT üzerinden çıkan haberlerde emekli olan kişilere Kredi verildiğine dair bir haber görüyoruz. PTT emekli olan kişilere kredi veriyor yalnız PTT üzerinden emekli maaşı almanın şartı ile.

PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek buradan 80.000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Üstelik emekli maaşını bu bankadan alan kişiler diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını da kapatarak tek bir bankadan ödeme kolaylığı sağlayabilir ve PTT borç kapatma kredisi kullanabilirler.

PTT emekli kredisi aktif bank ile verildiği gibi ayrıca bankanın anlaşmış olduğu diğer bankalarından da verilmeye devam ediyor.

PTT 10.000 TL ödeme başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden 10 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın PTT şubesine giderek hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Eğer PTT şubesine gidecek zamanınız yoksa SMS atarak aktifbank n kolay kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Aktif bank sms kredi başvurusu için cep telefonunuzdan ücretli bir mesaj atacak ve atmış olduğunuz mesaj sonrasında 15 dakika içerisinde sizlere Kredi sonuca gelecektir.

Cep telefonunuzdan mesaj atmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucunu verecek onaylanan tutarı da isterseniz ev adresimizde isterseniz de iş adresinizde kullanabileceksiniz.