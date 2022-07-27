PTT Emekliye ve 22 Yaş Üzerinde Olan Herkese Başvuru Yaparak Gişelerden 40.000 TL Ödeme Veriyor

Ptt üzerinden emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 22 yaş üzerinde olan herkes başvurularını gerçekleştirerek, 40000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir.

Ptt üzerinden emekli maaş alarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, yapmış oldukları İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte 36 ay vadeli, bu kredileri istedikleri zaman kullanabilmektedirler. Ptt, ihtiyaç kredisi, Aktif Bank aracılığı ile yapılacak olan bir kampanya olmaktadır.

Ptt ve Aktif Bank üzerinden başlatılacak olan bu kampanyalardan, kredi şartlarına uygun olan kişilere hemen işlem yapılarak, 40000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. 40000 TL işlem yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorsa bankanın en kolay başvuru yöntemlerinden birisi olan SMS kredi servisini kullanabilirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda PTT üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz.

SMS İLE KREDİ

Sms ile kredi almak isteyenler emekli ve çalışan olması durumunda PTT kredisi için PTT yazıp boşluk bırakın TCKİMLİK yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Bu şekilde PTT üzerinden başvuru yapmış olacaksınız. PTT emekli kredisi için de aynı sistem başvuru yapabilirsiniz.

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, emekli maaşları alması durumunda bankadan 80000 TL kredi kullanabiliyor ve kullanmış oldukları bu krediler ile birlikte bankadan gelir belgesiz olarak borç kapatma kredisine kullanabiliyorlar. Ptt ayrıca bireysel olan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşlara vermiş olduğu bu kredi kampanyasında kendi PTT şubeleri üzerinden de işlemlerinizi yapmanıza olanak sağlamaktadır. Ptt kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebiliyor ve anlık olarak kredileri hesaplarına yaptırabilmektedir.