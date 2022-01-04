PTT Emeklileri Unutmadı, Emekli Maaşını Getiren Kişilere 80 Bin TL Ödeme Fırsatı Geldi!

Emekli olan vatandaşların son zamanlarda tercih etmiş olduğu bankalardan birtanesi PTT olmaktadır. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasında başvuru yapacak olan emeklilere 80000 TL'ye kadar kredi notu düşük olsa bile nakit kredi vereceğini duyurdu. Acil nakit destek kredi kampanyasına katılmak isteyen emekliler emekli maaşını PTT üzerinden alıyorsa bu bankanın anlaşmış olduğu Aktif Bank üzerinden 80000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabilecek. Emekli olup, diğer bankalardan kredi onayı alamayan vatandaşlar, emekli maaşlarını PTT ye taşıyarak bu bankadan 80000 TL'ye kadar nakit kredi alabilir ve ayrıca diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilir.

Ptt ve aktif Bank aracılığı ile verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen emekliler, 80000 TL kredi kullanmaları durumunda 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilecek ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapabilecekler.

Kredi başvurusu

Ptt üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, en yakın PTT şubesine giderek buradan işlem yapabilir ve ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında, belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde kredi sonucunu söyleyecektir. Emekli maaşını yeni taşıyan vatandaşlar ise emekli maaşını aldıktan sonra başvuru yapabilirler.

Ptt şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise aktif bankın PTT emeklisi için yapmış olduğu SMS kredi kampanyasına katılarak buradan başvurunuzu gerçekleştirebilir ve onay alıp almadığınızı görebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaramızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin.

Ptt üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra banka, değerlendirmeye, sizin kimlik numaranız üzerinden yaparak sizlere gönderecek olan mesaj ile belirtilecektir. Kredi onayı almanız ile birlikte en yakın PTT şubesi üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz.

Ptt ayrıca, kendi bankasına, emekli maaşı taşıyan vatandaşlara 2500 TL üzerinde emekli maaş alması durumunda 750 TL'ye kadar emekli promosyonu vermektedir. Ptt üzerinden emekli maaşı almaya başladığınız tarih itibariyle başvurunuzu gerçekleştirerek ve 3 yıl bu bankadan maaş, taşıma yapmayacağınızı taahhüt ederseniz, 750 TL ödeme alabilirsiniz.