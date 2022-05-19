PTT emekli kredisi için yeni duyuru yaptı! Emekli maaşı alanlara 50.000 TL belgesiz ihtiyaç kredisi

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanya da ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verileceği yeni bir kampanya Haberi geldi. PTT emekli kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde nakit ihtiyacı olan emeklilere 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve 36 ay vadeli nakit ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır. PTT sadece emekliler için başlatmış olduğu Bu kampanyada emekli olan vatandaşların banka sicili bozuk olsa bile maaşına PTT üzerinden alıyor olması durumunda kredi puanına bakmadan 50.000 TL'ye kadar onay verilmektedir.

PTT emekli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden verilen ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli maaşı alan vatandaşlar birden fazla yöntem ile banka şubesinden hemen başvurusunu gerçekleştirebilmektedir. PTT ile anlaşması olan aktif Bank üzerinden verilecek olan bu kredilerde banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar da emekli maaşını PTT'ye taşıyarak kredi kullanabilmektedir.

PTT aktif Bank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak da Kredi başvurusunda bulunabiliyor. PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere banka hızlı bir şekilde sonuç verecek onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıracaktır.

Cep telefonunuz üzerinden PTT kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız PTT yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına gönderin. Gönderilen mesajda sizin Kredi puanınıza göre belirtilen Kredi limitleri sizler için söylenecek ve onaylanan bu tutarı en yakın PTT şubesine giderek kimlikle kullanabileceksiniz. SMS attıktan sonra kredi onayı alamayan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için yine PTT şubelerine giderek tekrardan kredi başvurusu yapabilirler ve şube yetkisinde kredi kullanabilirler.