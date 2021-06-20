PTT Duyuru Yaptı, Kuyruk Oluştu, 10000 20000 30000 TL Veriliyor, Başvurular Başladı

PTT üzerinden yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. PTT kredi başvurusu Yapmak isteyen müşterilere Aktif Bank aracılığı ile yeni bir kredi kampanyası ile ihtiyaç kredisi verilecek. 10000 TL ile 30000 TL arasında verilecek olan bu kredilerde hızlı bir şekilde başvuru yapabilecek, oturduğunuz yerden kredi sonucunu görebilecek ve anında onay alabileceksiniz.

Ptt ve Aktif Bank ortaklığında yapılacak olan bu kredi başvurusunda, sizlerin kredi notu düşük olsa bile onay alabileceğiniz bir kampanya başlatıldı. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirli şartları uygun olması durumunda 36 ay vadeye kadar PTT üzerinden veya Aktif Bank üzerinden bu kredileri kullanabilecekler. Ekonomik durumu kötü olan vatandaşlar, eğer bankalardan kredi almak istiyor ve kredi onayı alamıyorlarsa da PTT yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte müşterilerine umut oldu.

Kredi Başvurusu için SMS Atılabiliyor

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için banka SMS ile kredi kampanyası başlattı. 30 50 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarsanız, bu şekilde mesajı gönderirseniz Aktif Bank üzerinden kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Cep telefonu üzerinden atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 10 dakika içerisinde kredi sonucunu mesaj attığınız cep telefonuna gönderecektir. Kredi onayı alan kişilere banka da 444 30 50 numarasından arama yapacak ve bu genel müdürlük numarasından yapılan arama sonrasında, krediyi nasıl kullanacağınızı sizlere söyleyeceklerdir. İsterseniz ev adresinizde isterseniz de iş adresinizde bu krediyi kullanabileceksiniz.

PTT Kredi Başvurusu

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için ayrıca PTT şubelerine giderek de başvuru alınabilmektedir. Ptt şubelerine giderek alacağınız kredi başvuruları ile birlikte 36 ay vadeli, dilerseniz de 3 ay ertelemeli, aktif Bank kredi kampanyasına katılabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin en yakın PTT şubesine giderek, Buradan gişe personeli yardımı ile birlikte alacakları, Aktif Bank kredi başvuru formu doldurarak başvurularını yapabilirler. Kredi onayı almamız ile birlikte başvuru yaptığınız gişeden hemen kredinizde hesabınıza yatırabilirsiniz.

Kredi başvurusu için ayrıca www.nkolaykredi.com.tr adresinden de işlem yapılıyor. Bu krediler PTT ve Aktifbank ortaklığında verilmektedir.