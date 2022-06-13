PTT duyurdu! Son dakika: TC Kimlik Numarasına 5000 TL Ödeme

PTT üzerinden yeni yapılan Kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 5000 TL üzerinde hızlı bir şekilde sonuç olarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabiliyor. 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların Kredi şartlarına uygun olması durumunda PTT banka şartlarına uygun olarak hemen ödeme yapıyor ve aktif Bank aracılığı ile sizlere 5000 TL üzerinde kredi imkanı sunuyor.

5000 TL ile 40.000 TL arasında ihtiyaç kredisi verilecek

5000 TL ile 40.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacak olan PTT aktif Bank üzerinden vermiş olduğu bu kredilerde banka kredi puanı düşük olanlara da işlem yapıyor. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuza hemen gerçekleştirebilecek ve sizleri hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi imkanı sunmaktadır.

PTT üzerinden 5.000 TL ile 40.000 TL arasında kredi kullanmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girecek PTT yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına gönderin.

Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılan Kredi doğrusu sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sunulmaktadır.

PTT şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız gişe personeli yardımı ile sizler de başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.