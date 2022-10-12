PTT duyurdu! PTT üzerinden emekli olan ve sigortalı olarak çalışanlar 30.000 TL ödeme alabilecek! Kuyruk olmadan başvuru

Ptt üzerinden yapılan duyuru sonrasında emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere 30000 TL'ye kadar ödemeler verileceği açıklandı. PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere verilecek olan 30000 TL, ödemelerde 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlandığı duyuruldu. Ptt yapmış olduğum kampanyadır Ekim ayı sonuna kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin acil ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilmeleri için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi verileceği duyuruldu. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verecek olan PTT, bu kredileri Aktif Bank aracılığı ile birlikte sizlere ödemektedir. Ptt ile birlikte aktif Bank arasında başlatılan bu kampanya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da PTT şubelerine gitmeden katılabilirsiniz.

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusu 30000 TL, nasıl yapılır?

Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen aynı gün içinde kredi işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara katılabilirsiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahil'ine, aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan bu bankalar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de işlemlerin SMS atarak yapabiliyor. Sms ile PTT üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz. 5 dakika içerisinde kredi sonucu gelir ve onaylanan krediyi en yakın PTT şubesi üzerinden kullanabilirsiniz.