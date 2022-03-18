PTT Duyurdu! Kimler Alacak! TC Kimlik Numarasının Son Numarası 0 ile 8 Arasında Olan Kişilere 11000 TL Ödeme Yapılacak. Son dakika açıklaması sonrasında hemen sonuçlar gelecek. Ptt üzerinden yapılan son dakika kampanyasından kimlik numaranız üzerinden 11000 TL'ye kadar hesabınıza ödeme alabilirsiniz.

Ptt üzerinden TC kimlik numarası aracılığı ile verilecek olan bu nakit kampanyalarına katılacak olan kişilerin 11000 TL alabilmeleri için bazı şartlara uygun olması gerekmektedir.

Ptt ye yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi olarak vatandaşları hızlı bir şekilde sonuç vereceğini ve kampanyayı, PTT'nin anlaşmalı olduğu aktif banka aracılığı ile yapacağını açıkladı. Ptt ve aktif Bank aracılığı ile verilecek olan bu kredi kampanyasında başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlerde sonucunu öğrenebilir, onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

PTT Üzerinden Başvuru Nasıl Yapılır?

Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar PTT üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa başvurularını SMS atarak istedikleri zaman yapabiliyorlar. 11000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, PTT şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden işlem yapabiliyor.

Ptt ve aktif banka anlaşması ile verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılabilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın kendi kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin.

Bu şekilde PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacak ve kimlik numaranız üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızı sizlere göstereceklerdir. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların PTT üzerinden emekli maaş alıyor olması durumunda cep telefonlarına atılacak olan mesajda, kredi yerine PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 30 50 numarasına göndermesi gerekiyor.

Hem emekli olan vatandaşlara hem de bireysel olan vatandaşlara kredi kampanyası yapan Aktif Bank ve PTT, hızlı bir şekilde sonuç vererek, düşük kredi puanı olan kişilere de kredi alma imkanı sunuyor. Ptt şubelerine giderek başvuru yapacak olan vatandaşlar ise herhangi bir PTT şubesine giderek gişe personeli yardımı ile hızlı bir şekilde sonuç alabilir.