PTT Devlet Destekli 10.000 TL Ödeme Veriyor: Tüm Bireysel Müşteriler Onay Alabilecek

PTT devlet desteği veriyor. 10 bin lira tutarındaki desteği herkese vermeyi planlıyor. Destek hakkındaki detaylı bilgiler edinmek istiyorsanız, haberimizi okuyabilirsiniz…

PTT tarafından beklenen haber nihayet sonunda geldi. Haber sonucunda ise kuyruklar oluştu. Başvuru yapacak olan herkese verilmesi düşünülen devlet desteği, başvuru halinde kurum tarafından hemen verilecek.

Son zamanlarda düzenlediği kampanyalar ile vatandaşların tercih ettiği kurumlar arasında olan PTT, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara kredi notu düşük olsa bile ödeme yapacak. PTT’ye ait şubelerden başvuru yapılabildiği gibi, SMS atılarak da ihtiyaç kredisine başvuru yapılabilecek.

PTT tarafından uygulamaya koyulması düşünülen ihtiyaç kredisi, bireysel olarak başvuru yapılabilecek. Sigortalı çalışanların ve emeklilerinde başvuru da bulunması için kolaylıklar tanıyan kurum, yapılacak olan devlet desteğini geniş bir kesime ulaşmak istiyor. Aciliyet durumunda kurum tarafından verilecek olan krediye başvuru yapıldığında, anlaşmalı olan bankalardan düşük faiz oranlı kredilerden faydalanılabilecek.

Kurum aracılığı ile uygulamaya koyulan ihtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, Aktifbank üzerinden kredi ile ilgili sonucu öğrenerek, krediyi kullanabilir.

Başvuruda Yapılacak İşlemler

Nakit konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunabilir. Başvuru yapmak için PTT şubelerine gitmeden SMS yolu ile gerekli olan başvuruyu yapabilirler. Telefondan mesaj kısmını girilerek PTT yazıp boşluk bırakıldıktan sonra, TC kimlik numarası yazılmak sureti ile 3050 nolu numaraya mesaj atabilirler. Yapılan başvurunun ardından banka geri dönüş yaparak onay verilecek kredi hakkında bilgilendirme yapar. Onay alındığında ise istenilen zamanda kredi kullanılabilir.

Alınmış olan kredi onayının ardından kişiler hakkında Genel Müdürlükçe değerlendirme yapılarak kredinin kullanımı ile ilgili gerekli sorular sorulur. Ayrıca kurumun internet sitesi üzerinden kolay ve güvenil bir şekilde başvuru da yapılabilir. Başvuru yapmak için ihtiyaç kredisi başvuru formunun doldurulması gerekir. Acil nakit paraya ihtiyaç duyulduğunda zaman fark etmeksizin başvuru yapılabilir. İhtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, PTT banka şubelerine giderek passolig kartı ile 7 gün 24 saat boyunca başvuruda bulunabilir. Yapılan başvuru sonucunda olumlu sonuç alındığında kredi tutarı hesaplara aktarılır.