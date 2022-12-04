PTT Destekli Yeni Kampanyada Olay! Hesabı Olan Olmayan Herkes Alabilecek. 2 000 TL den 40 000 TL ye Kadar Ödeme ...

PTT Destekli Yeni Kampanya da olay! Hesabı olan olmayan herkes alabilecek. 2 bin liradan 40 bin liraya kadar ödeme imkânı. Kredi ile ilgili detaylar haberimizde…

PTT destekli kampanya duyuruldu. Kurum üzerinden kredi başvuruları başladı. Anından onay veriliyor. Kredi kullanmak isteyenler bu haber sizin için.

Pandemi döneminde, maddi yönden sıkıntılar yaşayan vatandaşlar kredi notu düşük olsa bile PTT tarafından kredi kullanabiliyordu. Pandeminin üzerinden zaman geçse de kurum kredi imkânlarını hala devam ettiriyor. Uygun faiz oranları ile kredi kampanyalarına devam eden kurum, Aktifbank aracılığı ile kredi imkânı sunuyor. Kredi notu düşük olsa bile kredi için onay alınabiliyor. Banka tarafından yapılan açıklama ile PTT üzerinden alınacak kredilerde tutar 2 bin liradan başlayarak, 40 bin liraya kadar çıkabiliyor. SMS yöntemi ile başvuru yapıldığında 5 dakika gibi kısa sürede kredi sonucu öğreniliyor.

Aktifbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aktifbank tarafından verilecek olan kredilerde 36 ay mevcut olup 3 ay erteleme imkânı da sunuluyor. Kredi başvurusunda bulunan vatandaşlara anında sonuç bildiriliyor. SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, cep telefonlarından mesaj atarak başvurularını yapabilir. Başvurunun ardından sonuç başvuru sahibine iletilir. SMS yöntemi ile başvuruda bulunacak olan kişiler, kredi TC kimlik numarası yazılarak 3050 nolu numaraya mesaj gönderilir. Başvurunun ardından 5 dakika gibi kısa sürede kredi sonucu alınır. Onay alınan kredi için, isteyen PTT üzerinden isteyen ise ev adresi üzerinden alabilir. Aktifbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanan kişiler bunun yanı sıra internet üzerinden de onay alabilir.

PTT üzerinden maaş alıma yapan ya da PTT üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler, PTT yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını 3050 nolu numaraya mesaj atarak başvurularını gerçekleştirebilir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 aydan başlayan vadeler ile 40 bin liraya kadar onay alabilirler.