PTT Destekli Yeni Kampanya Duyuruldu, PTT Hesabı Olan, Olmayan Herkes Alabiliyor? En Az 2.000 TL En Fazla 40.000 TL

PTT Destekli Yeni Kampanya Duyuruldu, PTT üzerinden kredi başvurusu başlıyor. Son dakika kampanya ile anında onay alınacak. PTT destekli kredilerde, son dakika haberi yayınlandı. İşte detaylar...

Pandemi döneminde, kredi almak isteyenlere, kredi notu düşük olsa bile PTT kredi veriyordu. Yaz ayı itibariyle 3 aylık süreçte, uygun faizlerle bu kredilerin verileceği devam edileceği açıklandı. PTT kendi üzerinden değil, Aktifbank aracılığı ile bu kredileri veriyor. Bankanın yaptığı kampanya ile birlikte, özellikle kredi notu düşük olan kişilere, hemen onay verilecek. Banka üzerinden yapılan açıklama da kredilerin PTT üzerinden ve ev adreslerinden alınacağı, aldığınız kredilerde en az 2000 TL en fazla 40.000 TL onay alınacağı açıklandı. Ayrıca SMS ile de başvuru yapılacak 5 dakika da kredi sonucu öğrenilecek.

Aktifbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Aktifbank üzerinden kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli onay alacak. Kredi başvuruları için müşterilere hızlı anında sonuç alınacak. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, cep telefonlarından ücretli mesaj atacaklar. Ücretli mesaj ile kredi sonucu belli olacaktır. SMS ile kredi alacak kişilere, banka 3050 numarasına Kredi TC KİMLİK yazarak başvuru isteyecek. Bu şekilde başvuru yapacak olan kişiler, 5 dakika da kredi sonucu alacaklardır. 5 dakika da onay alan kişiler, kredileri ister PTT üzerinden isterse de ev, iş adresinden alabileceklerdir. Aktifbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ayrıca internet üzerinden de onay alırlar.

PTT üzerinden maaş alan veya PTT üzerinden bu krediyi kullanmak isteyenlerde, PTT yazıp boşluk bırakın TC KİMLİK numaranızı da yazarak 3050 numarasına mesaj atınız. Bu şekilde atılan mesajlarda sizlere kredi sonucu cep telefonuna gelecektir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar 40.000 TL onay alacaklardır.