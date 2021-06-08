PTT Çalışanı Duyurdu. Kefilsiz, Kuralsız, Şartsız Emekliye 60 bin TL Veriliyor

PTT üzerinden alınacak emekli kredileri son başvuru tarihi de belli oldu. 60 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isteyen emeklilerin PTT üzerinden emekli maaşı almaları şarttır. PTT üzerinden emekli maaş almıyorsanız maaş, taşıma işlemlerinden sonra kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Ptt üzerinden yapılan bu duyuruyla birlikte kefilsiz kuralsız şartsız, emekliye 60000 TL'lik kredi detayları da belli olmaya başladı. Emekli olan kişilerin alabileceği bu kredilerde hızlı bir şekilde PTT üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanabiliyorsunuz.

Yaşadığımız son zamanlardaki zor günler yüzünden para ihtiyacımız olduğu zaman bankaya gidiyoruz. Bankalar her kesime uygun kredi kampanyaları yapmaktadır. 60 bin TL'ye kadar kredi alacak olan kişilerde emekli olmaları durumunda PTT anlaşmalı bankalardan kredi başvurusu yapabileceklerdir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, kredilerini kullanabilmeleri için PTT şubelerine giderek başvuru yapmaları gerekiyor.

Kredi Nasıl Alınır?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle PTT üzerinden anlaşmalı bankalardan kredi alabilirler. Kredi sonucu uygun olan kişiler, uygun faizlerle kredilerini kullanabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, PTT üzerinden emekli maaşı alması durumunda PTT şubelerine giderek Aktifbank ve diğer anlaşmaları bankalardan birisini seçerek kredi başvurusunu yapabilecektir.

Emekliye kredi veren bankalar araştırması yapan kişilerin karşısına ilk çıkan bankalardan olan PTT, kredi sonucu uygun olan kişilere hemen sonuç verecektir. 36 ay vadeli verilen bu kredilerde 3 ay erteleme imkanı da sunulmaktadır. PTT ile bankalar arasında yapılan anlaşma ile birlikte hemen sizlere sonuç verilecektir. Aktifbank en kolay kredi veren bankalardan birisidir.

Hızlı Onay Verilecek

Bankalardan kredi alacak kişiler hızlı onay alarak anında sonuç alabileceklerdir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilen bu kredilerde 60 bin TL kredi üst limiti olmaktadır. PTT şartlara uygun olan kişilere, bu kredileri kişilerin kredi notu düşük olsa da verdiği için çok tercih edilmektedir. Krediler için şahsen PTT şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Vekalet olan kişiler başvuru yapamazlar. Emekli maaşını PTT üzerinden alınması gerekiyor. PTT maaşını almayanlar için bir sonraki maaş kredi verilecektir.