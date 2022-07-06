PTT Bayram Parası Ödemeleri Devam Ediyor! Yüksek Limitlerde Onay Veriyor...

Ptt üzerinden, bayram ödemeleri alacak olan vatandaşlara duyuru geldi. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu bu duyuruda, 50.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi vereceğini ve 36 ay vadeler ile uzun, ödemelerde kredi imkanından faydalanacağını açıkladı.

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak kredileri Aktif Bank arasında vermektedir. Aktif Bank, yapmış olduğu resmi internet sitesi üzerindeki duyuruda, PTT ile anlaşma yaparak, PTT emeklisi ve PTT'den kredi kullanmak isteyen bireysel müşterilere destek vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde alabilecek ve 3 ay ertelemeli olarak kredinizi hesabınıza hızlı bir şekilde yaptırabileceksiniz.

PTT emekli kredisi

Ptt üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusu yapmak için maaşını PTT'ye taşıması gerekiyor. Emekli maaşınızı PTT'ye taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. Ptt, Emekli Kredisi, ayrıca cep telefonu üzerinden SMS atarak da yapılabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin. 30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıracaksınız.

Ptt, İhtiyaç Kredisi

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, en yakın PTT şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabiliyor. Bireysel müşteriler, 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecek ve 36 ay vadeli alınacak olan bu kredilerde 3 ay erteleme yapabileceklerdir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar, kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlanarak, PTT'nin kredi kampanyasına katılabilirler. Bireysel müşterilere SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsa, Kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 30 50 numarasına gönderebiliyor. 30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hızlı bir şekilde alabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar, 30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında ihtiyaç, kredilerin hızlı bir şekilde alabilmektedirler.