PTT Bayram Kredisi Başlattı! PTT Bayram Kredisi Alacak Kişilere Yüksek Limitli Bu Hafta İçi Ödeme Verecek

PTT, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kolaylık sağlamak için yeni bir kampanya düzenledi. Banka kredileri yerine PTT Aktif Bank işbirliğiyle sunulan kredi imkanıyla ihtiyaç duyulan nakde ulaşmak artık daha kolay. PTT'nin bu kampanyası, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı rahat bir şekilde geçirmelerini hedefliyor.

PTT Tüketici kredisi, 36 aya varan vade seçenekleri ve müşterinin kredi puanına göre değişen faiz oranlarıyla sunuluyor. Yüksek kredi puanına sahip olan vatandaşlar, daha düşük faiz oranlarından faydalanabiliyor. Emekliler ise PTT'den 70 bin TL'ye kadar anında kredi çekebiliyorlar.

PTT Bayram kredisi, 35 bin TL'ye kadar kefilsiz ve şartsız olarak sunuluyor. Sadece başvuru yaparak PTT Tüketici kredisine kolayca ulaşılabiliyor. 36 aylık ödeme imkanıyla sunulan PTT Ramazan Kredisi'nin maksimum tutarı ise 35 bin TL olarak belirlendi.

Bu kampanya, PTT'nin müşterilerine sunduğu birçok avantajdan sadece biri. PTT'nin diğer hizmetleri hakkında bilgi almak için PTT şubelerine ya da internet sitesine başvurabilirsiniz.

PTT KREDİ KAMPANYASI BAŞVURUSU

PTT, müşterilerine sunmuş olduğu tüketici kredisi imkanı ile acil nakit ihtiyacını hızlı ve kolay bir şekilde çözüyor. Kredi başvurusu için tek şart, PTT müşterisi olmak. Başvurunuzun ardından PTT hesabınıza anında nakit ödemesi yapılıyor. Kredi başvurusu için PTT müşterisiyseniz, "PTT boşluk kimlik numaranızı" yazarak 3050'ye kısa mesaj atmanız yeterli oluyor.

Kredi notunuza ve gelir beyannamenize göre PTT ihtiyaç kredisi tutarı 100 bin TL'ye kadar ödenebiliyor. Kredi notunuz ve risk puanınıza göre belirlenen bu tutarı öğrenmek için PTT'ye başvurabilirsiniz. PTT müşterilerine sağlanan bu kredi imkanından faydalanmak için TC kimlik kartınız ile PTT şubesine gitmeniz gerekiyor.

Emekli müşteriler için de özel bir kampanya sunan PTT, emekli maaşınızı taşımanız halinde Aktif Bank iş birliği ile anında nakit kredi veriyor. PTT emekli kredisi ile emekli müşterilerin nakit ihtiyacı hızlı ve kolay bir şekilde çözülüyor. PTT müşterileri için sunulan bu kampanyalar ile acil nakit ihtiyacınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.