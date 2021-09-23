PTT Başvuru Yapan Vatandaşlara 40000 TL Nakit Avans Veriyor! Düşük Faizle Kredi İmkanı!

PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle başvuru yapan herkes 40 bin TL’lik düşük faizli kredi alma şansı yakalıyor. Acil paraya ihtiyacı olan kişilere bu son dakika gelişmesi ilaç gibi geldi. Detaylar haberin devamında.

PTT vatandaşlara 40 bin TL’ye kadar anında ödeme yapıyor. PTT’nin verdiği yeni haberle birlikte artık 36 ay vade ile 40 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.40 bin TL kredi almak isteyip kredi notu düşük olanlar üzülmesin. PTT yeni yaptığı anlaşma gereği Aktif Banka üzerinden kredi notunuz düşük olsa dahi kredi verecek.

40 bin TL’ye kadar alabileceğiniz kredi aynı gün, saatler içerisinde hesabınıza aktarılabilecek. PTT’nin yapmış olduğu bu kampanyadan başvuru şartlarına uyan herkes yararlanabilecek. Ayrıca kredi notunun düşüklüğü sebebiyle başka bankalardan kredi alamayan kişiler de bu fırsattan faydalanabilecek.

PTT Aktif Bank Aracılığıyla Verilen 40000 TL’lik İhtiyaç Kredisine Nasıl Başvurulur?

Aktif Bank ve PTT’nin ortaklaşa sağladığı ihtiyaç kredisine başvuru yapmak çok kolay. PTT şubelerinden herhangi birisine kimlik belgenizle giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kimlik kartınızı verdikten sonra size doldurmanız gereken bir form verilir. Bu formu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra görevliler kredi başvurunuzu yapacaktır. Ardından ise krediyi almaya hak kazanıp kazanmadığınızı size söyleyeceklerdir. İhtiyaç kredisi başvurunuz eğer PTT genel müdürlüğüne sevk edilirse biraz beklemek zorunda kalabilirsiniz.

PTT İhtiyaç Kredisine Şubeye Gitmeden Başvuru Yapmanız Mümkün!

PTT Aktif Bank ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar PTT şubelerine gitmeden başvuru yapabilirler. Çünkü kredi başvurusu aynı zamanda SMS yoluyla da yapılabilir. İşte SMS ile başvuru yapma adımları:

· Telefonunuzun mesajlar bölümüne Kredi yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numaranızı girmelisiniz.

· Yazdığınız mesajı 3050 numarasına göndererek başvurunuz tamamlamalısınız.

· Bu işlemi tamamladıktan sonra yaklaşık 5 dakika içinde kredi sonucunuz size mesajla bildirilecek. Bu mesajda ne kadar faiz oranında kaç para kredi alabileceğiniz gibi detaylar da mevcut.

Bu sayede PTT Aktif Bank ihtiyaç kredisi, şubeye gitmeden alınabiliyor. Kredi onayı geldikten sonra vatandaşlar PTT tarafından aranıyor. Ve isterlerse kredilerini evde veya iş yerlerinde teslim alabiliyorlar.