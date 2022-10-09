PTT Başvuru Yapan Herkese 40 000 TL Tutarlı Düşük Faiz Oranlı Nakit Avans Veriyor!

PTT ile Aktif Bank işbirliği yaparak başvuru yapan herkese 40 bin lira tutarında düşük faiz oranlı kredi imkânı sağlıyor. Nakit ihtiyacı olan herkes başvuru yapabilir. Son dakika gelişmesinin tüm ayrıntılara haberimizde…

PTT ve Aktif Bank başvuruda bulunan herkese düşük faiz oranlı ve 40 bin lira tutarlı kredi alma fırsatı tanıyor. Acil para ihtiyacı hisseden kişiler son dakika gelişmesi ile sevindi. Detayları sizlerle paylaşıyoruz…

PTT başvuru yapan vatandaşlara anından 40 bin lira ödeme yapıyor. Kurum tarafından verilen bilgiye göre 36 ay vadeli ve 40 bin lira tutarlı ihtiyaç kredisine herkes başvuru yapabilecek. Kredi notu düşük olan vatandaşlar not düşüklüğünden dolayı üzüntü içine girmesin. PTT yeni yaptığı anlaşma ile Aktif Bank üzerinden kredi notu düşük olsa dahi kredi imkânından faydalanabilecek.

PTT Aktif Bank Tarafından Verilen İhtiyaç Kredisine Nasıl Başvurulur?

Aktif Bank ve PTT’nin ortaklaşa uygulama koyduğu ihtiyaç kredisine başvuru yapmak oldukça basit. Kurumun şubelerinden her hangi birine kimlik kartı ile birlikte giderek gerekli başvuru yapılabilir.

Kimlik kartı verildikten sonra doldurulması gerekil olan form doldurularak kuruma verilir. Form eksiksiz olarak doldurulduktan sonra görevliler tarafından gerekli başvuru yapılır. Başvurunun ardından sonuç sizlere bildirir. İhtiyaç kredisi başvurusu PTT genel müdürlüğüne sevk edilmesi halinde ise biraz zaman alabilir.

İhtiyaç Kredisine Şubeye Gitmeden Başvuru Yapılabilir mi?

İhtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, kurumun şubelerine gitmeden de başvuru yapabilirler. Başvuru yapmak için SMS yöntemi de kullanılabilir. Bu yöntem kullanılması halinde;

· Telefonun mesaj kısmına kredi yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası yazılır

· Yazılan mesaj 3050 nolu numaraya gönderir.

· Mesaj gönderilerek başvuru tamamlanmış olur.

Bu işlemi tamamladıktan kısa bir süre sonra sonuç başvuru sahibine iletilir. Gelen bilgilendirme mesajında ne katar kredi verileceği ve faiz oranları hakkında bilgi verilir. Zamanı olmayan vatandaşlar için şubeye gitme ihtiyacı duyulmadan başvuru yapılıyor. Onay alındıktan sonra vatandaşlar PTT tarafından aranarak kredileri eve ve veya işyerine teslim edilir.