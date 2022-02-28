PTT Bankamatik Kartı Kullanıyorsanız 40.000 TL Ödeme Alabilirsiniz

PTT'den acil nakit paraya sıkışan vatandaşlara bankalardan bankamatik kartı kullanmak da bulunan yurttaşlar ile düzenli bir biçimde bu bankamatik kartını kullanmak suretiyle alışveriş gerçekleştiren vatandaşlara 40 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi sunulacak.

Acil Nakit paraya sıkışan vatandaşlara PTT'den son dakika müjdeli haberi geldi. Düzenli bir şekilde PTT bankamatik kartını kullanarak alışveriş işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlara 40 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi avantajı sunulacak.

Öncelikli olarak Aktif Bank ile PTT anlaşmasından sonra başlatılmış olan bu kampanyaya daha sonrasında ING Bank, Denizbank ile Burgan Bank katıldı. özellikle de PTT, emekli yurttaşlar açısından gerçekleştirilen bu kampanyada yüksek limitli kredi kullanmayı isteyen emekli vatandaşların kendi PTT şubeleri üzerinden emekli maaşlarını almaları durumunda kredi notu düşük olmaları halinde dahi kredi onayı verecek.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak yurttaşların, 18 yaşından büyük ormanları gerekecektir ve böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmaları halinde başvuru işlemlerini pratik bir şekilde yerine getirmeleri mümkündür.

PTT-Aktif Bank Kredisi Detayları Neler?

PTT'nin Aktif Bank ile karşılıklı imzalanmış oldukları sözleşme ile beraber verilecek olan bu İhtiyaç kredisinde banka kredisi notunu düşük olması halinde vatandaşların kredi onayı almaları mümkündür. PTT’nin yapmış olduğu bu son dakika kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlar 36 aylık vade seçeneği şeklinde ve 3 ay ertelemeli olacak biçimde ihtiyaç kredisi avantajı sunmaktadır. PTT üzerinden yapılacak bu kampanyada ilk taksit ödemeleri ise 3 ay sonra yapılacak. Vatandaşların, kredi onayının alınmasından hemen sonra kredi kullanımı sırasında bu konuyu da kesinlikle dile getirmeleri gerekir.

Aktif Bank üzerinden SMS şeklinde kredi başvuru işlemlerini yerine getirecek olan vatandaşlardan PTT şubelerine gitmelerine dahi gerek kalmadan ihtiyaç kredisi kullanmalarının önü aaçılıyor

PTT'den SMS İle Kredi Nasıl Alınır?

SMS ile başvuru işlemlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, kredi yazdıktan sonra boşluk bırakıp kimlik numaralarını da yazdıktan sonra bu mesajı 3050 numarasını gönderebilir. Bu mesajın gönderilmesinden 5 dakika sonra PTT, emekli vatandaşın kredi alması durumu ile ilgili detayları kısa bir mesaj şeklinde gönderecek. Öte yandan PTT, Aktif Bank’ın resmi internet uygulaması üzerinden de aynı biçimde ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerini eksiksiz bir biçimde doldurması ile beraber kişilere kredi imkanı tanıyor. Aktif Bank haricinde aynı zamanda kredi başvuru işlemlerini yerine getirmek istemeniz durumunda kimlik kartımız da beraber en yakın PTT şubesine gitmenizi öneriyoruz.