PTT acil durum için 10.000 TL ödeme veriyor

PTT üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar acil durum ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişileri 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.

10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere PTT ve aktif banka aracılığı ile hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlanmaktadır. PTT resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanı düşük olsa bile bireysel ihtiyaç kredisi olarak işlem yapabilecekleri açıklandı.

18 yaşından büyük olan herkesin başvuru gerçekleştirebileceği bu Kredi kampanyasında 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilecek ve SMS atarak kredi başvurusu yaparsınız şubelere gitmeden ev adresimizde veya işi adresinizde onaylanan tutarı kullanabileceksiniz.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın PTT şubesine giderek gişe personeli yardımı ile kimliğimizde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. PTT üzerinden verilecek olan bu ihtiyaç kredisi aktif banka aracılığı ile vatandaşlara sunulmaktadır.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girdikten sonra ilk önce Kredi yazın sonra da t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderirsiniz ihtiyaç kredisi başvurusunu yapmış olacaksınız.

T.c. kimlik numaranızı üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında PTT size ne kadar kredi aldığınızı mesaj gönderecek ve bu krediyi isterseniz banka şubesinden isterseniz de banka şubesine gitmeden adresinizden kullanabileceksiniz.

PTT üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar emekli olmaları durumunda emekli maaşını Bu banka üzerinden alması gerekmektedir. Emekli maaşımızı Bu banka üzerinden almak istiyorsanız hızlı bir şekilde sonuç olabileceksiniz. Emekli olan kişiler banka kredi puanı düşük olsa bile ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.