PTT açıklaması umut dolu! 20.000 TL nakit isteyenlere TC kimlik ile ödeme haberi geldi!

PTT, son zamanlarda vatandaşların yaşadığı nakit ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik geliştirdiği kampanya ve promosyonlar ile adından oldukça sık bir şekilde söz ettirmektedir. Bu açıdan, PTT tarafından yapılan son girişimde nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlara özel olarak sunulacak bir nakit ödeme durumu açıklanmıştır.

Buna göre PTT tarafından nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar özel olarak 20.000 TL tutarında bir ödeme yapılmaktadır. 20.000 TL tutarındaki ödeme nedeni ile de PTT önünde oldukça uzun kuyruklar oluşmaktadır.

PTT tarafından yapılan açıklamalara göre, vatandaşların acil olarak gelişebilecek nakit ihtiyaçlarını gidermeleri adına, kurum tarafından sunulacak özel bir promosyon ödemesi karşımıza çıkmaktadır. Özellikle insanların nakit ihtiyaçlarında zaman çok önemli bir unsur olduğu için, 20.000 TL tutarına kadar olan limitler de bekleme ya da detay işlemi olmadan, kredi puanına bağlı olarak hemen bu krediyi kullanabilme imkanınız bulunmaktadır. Özellikle 20.000 TL tutarındaki kredi miktarında 36 aya varan vade seçeneği ile beraber ilk üç ay taksit erteleme ve düşük oranlı faiz uygulanmaktadır.

Aktif Bank ile geliştirilen bu nakit ödeme projesi sayesinde bekleme ya da onay süreci olmadan, vatandaşların ihtiyacını duyduğu nakit ödeme işlemleri, vatandaşın kredi puanının yüksek olması ile hemen onay sürecine girecek ve onaylanması halinde de vatandaşların hesabına bekleme olmadan aktarılacaktır. Bu sayede düşük faiz oranları ile acil gelişen nakit ihtiyaçlarına hemen çözüm bulunabilmektedir.