PTT Açıklama Yaptı ve PTT ile birlikte Bir Özel Banka Daha 40.000 TL İçin Kolları Sıvadı...

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 40000 TL'ye kadar kredi almak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilmeleri için 36 ay vadeli olarak işlem yapabilecektir. Ptt, resmi internet sitesi üzerinden veya aktif Bank aracılığıyla verilecek olan bu kredilerin kampanyaları için Aktif bankın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, 40000 TL'ye kadar bankalar üzerinden ödeme alabilecektir.

Ptt, özellikle son zamanlarda banka kredi puanı düşük olan vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri hakkında bilgiler paylaşıyor. Emekli olan kişiler, özellikle emekli maaşını bu bankaya taşıdıktan sonra ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak istiyorsa, başvurularını hemen gerçekleştirebiliyor.

Emekli maaşını PTT üzerinden alan veya emekli maaşını PTT şubelerine taşıyan vatandaşlar, banka şartlarına bakılmadan, hızlı bir şekilde 80.000 TL gibi yüksekliklerde hem kredi hemde transfer kredisi, ihtiyacından faydalanıyor. Transfer kredisi bankalardaki olan tüm borçlarınızı tek bir yerde toplayan, kredi türüdür. Bu yüzden ihtiyaç kredisi ile birlik de borç transferi kredisi kullanmak isteyen emekliler maaşlarını PTT'ye taşıyarak, kredi kullanabilir.

Ptt, ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

En kolay yöntemlerden birtanesi cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli bir mesaj ile yapılmaktadır. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredilerde şartları uygun olması durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak, 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.