PTT açıkladı ve 100.000 TL ödeme için kararları duyurdu: 100 bin TL krediyi alacak kişilerin TC kimlikleri ile veriliyor

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi hemen aynı gün içinde 100.000 TL'ye kadar ödeneceği banka tarafından duyuruldu. PTT ile birlikte Aktif Bank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlara 100.000 TL 24 ay vadeli Kredi başta emekli olmak üzere sigortalı olarak çalışan vatandaşlara da verileceği açıklandı. ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Kredi başvurunuzu gerçekleştirmek için PTT üzerinden yapılacak olan yeni kredi kampanyası ile birlikte dilediğiniz zaman ödeme olabilecek ve 100.000 TL'ye ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni Kredi kampanyasında emekli maaşı alıp Kredi kullanacak olan vatandaşlara PTT emekli kredisi olarak 100.000 TL'ye kadar ödeme verilirken diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatarak sizlere ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda son iş yerlerinde üç aydır sigorta primleri yatıyor olması ve kredi puanı düşük olsa bile bankalarda herhangi bir sorunu olmaması durumunda banka Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere Kredi imkanı sağlamaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve hızlı bir şekilde Kredi ödemelerinden faydalanacaksınız. PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda en yakın PTT şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte de PTT gişe personeli üzerinden yapacakları Kredi başvurularında onay alabilirler ve hemen aynı gün içinde PTT gişelerinden kredi ödemesi alabilmektedirler.