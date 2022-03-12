PTT Açıkladı! 10.000 TL İçin Destek Verilecek! Kimler Alabilir?

Son zamanlarda yaşanan olaylar ( Rusya- Ukrayna savaşı gibi) nedeniyle fiyatlarda artışlar görülmeye başlandı, bu durumda da insanların para ihtiyacı oldu. PTT bankası da bu durum karşısında 10 bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı, bu krediyi de almak isteyen kişiler kredi şartlarını merak ediyor, öncelikle bu krediden faydalanacak kişiler sigortalı memur olarak çalışan emekliler için yapılan bir yardım olarak biliniyor.

Başvuru için şartlar nelerdir;

Bu ihtiyaç kredisini almak isteyen kişiler ya PTT şubelerine yada vakitleri yok ise mesaj göndererek de başvuru yapabilirsiniz ( mesaj bölümüne PTT yazarak boşluk bırakın ardından bu mesajı 3050 numarasına gönderin ) başvuru şartlarını sağladığınız takdirde kısa sürede size onay mesajı gelecektir. Onay mesajı geldikten sonra güvenlik için Genel müdürlük yetkilileri tarafından aranacak ve krediyi sizin alıp almadığınız konusunda emin olacaklar.

Başvurunuz kabul edildiği vakit PTT banka şubesine giderek krediyi kullanabilirsiniz ya da passolig kartını kullanarak passolig uygulaması ile krediyi kendi hesabınıza aktarabilirsiniz. Kredi notunuz düşük olsa bile bu krediden faydalanabilirsiniz. İhtiyaç kredisini almanın bir diğer yolu ise PTT' nin banka sitesinden ihtiyaç kredisi başvurusu da yapmak mümkündür, bu sayede oturduğunuz yerden kredi başvurusu yapabilirsiniz. PTT'nin yapmış olduğu bu ihtiyaç kredisinin de faiz oranı düşüktür, bu da kredi almak isteyen kişilerin bu krediyi almasını kolay hale getirecektir.

PTT üzerinden emekli maaşı alan ve çalışma maaşı alan kişilerde bu kampanyalara katılabiliyor. Emekli maaşınız bu bankada ise 80.000 TL nakit kredi kullanabilirsiniz. 80.000 TL kredi aldığınızda 24 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz.