PTT 6000 TL Kredi Başladı, Son Dakika, Acil İsteyenler Alacak

Son dakika kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, 6000 TL'ye kadar hemen onay alacakları PTT kredisini alabileceklerdir. Bankadan yapılan açıklamada, 6000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi PTT üzerinden aktifbank aracılığı ile verilecek. 6000 TL ihtiyaç kredisi verecek olan PTT, kişilerin kredi notu düşük olsa da onay verecek.

6000 TL'ye kadar kredi alacak kişiler, bankalarda icralık durumu yoksa, hemen onay alabileceklerdir. 6000 TL'ye kadar onay almak isteyenler, Aktifbank n-kolay kredi kampanyasına katılabileceklerdir.

PTT ve Aktifbank ortaklığında verilecek 6000 TL kredi SMS ile başvuru yapılacak. SMS ile başvuru yapacak olan kişilere, banka 3050 numarasına mesaj atmasını istiyor. 3050 sms numarasına Kredi yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik numaranızı yazarak gönderin. 3050 numarasına gönderilen bu mesaj sonrasında banka hemen sizlere sonucu verecek ve bu sonuca göre kredilerinizi kullandıracaktır. 5 dakika onay alınacak bu kredi ayrıca ev ve iş adresinizde de kullandırılacaktır.

N-kolay kredi internet sitesi üzerinden de başvuru yapmak isteyenler, başvuru formunu doldurarak ihtiyaç kredisi için ilk adımı atabilirler. Banka buradan yapılan başvurularda hemen sonuç verecek ve sonucunuza göre sizlere ne kadar kredi onayı aldığınızı başvuru yaptığınız sayfada gösterecektir. PTT üzerinden verilen aktifbank kredisi, 6000 TL kullandığınızda ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapılacak ve toplamda ise 36 ay vadeye kadar kredi kullandırılacaktır.

Emekli Olan Kişilere PTT Kredisi

Emekli olan kişilere de PTT üzerinden emekli maaşı alınması durumunda 60.000 TL'ye kadar kredi veriliyor. Kredi notunuz düşük olsa bile, PTT üzerinden emekli maaşı almanız yeterlidir. PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler, en yakın PTT şubesinden kimlikleri ile birlikte kredi başvurusu yapabilecektir.