PTT 14 Haziran Tarihinden İtibaren Vatandaşlara 30.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı!

Ptt yeni başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında bireysel olarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme yapacağını açıkladı. Son dakika olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve onaylanan tutar aynı gün içinde hesaplara yatacaktır. başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere PTT şubeleri üzerinden Aktif Bank aracılığıyla kredi imkanı sunulmaktadır.

Ptt ile aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında 30000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı düşük olsa bile bu banka üzerinden onay alabileceği haberi geldi. sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşların kullanabilecekleri bu nakit kredi kampanyalarında 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar PTT şubelerine giderek veya ptt SMS kredi servisini kullanarak, oturdukları yerden başvuru yapabiliyor. Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ayrıca bankanın internet bankacılığını kullanarak da, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ptt, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atması gerekmektedir. Ptt üzerinden ücretli mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermesi durumunda kredi kullanabiliyor.

30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alırsanız, banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan hesabınıza ödeme yapabilir veya PTT şubelerine giderek, kimlikle gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Emekli olan ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra sizlere verilecek olan kredi kampanyası ile birlikte 80000 TL'ye kadar yirmidört ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.