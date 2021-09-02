PTT 10.000 TL Ödeme Yapıyor! Onay İçin Kimlik Yeterli… Kuyruk Oluştu

PTT kurumu tarafından ödemeler hız kesmeden devam ediyor. Ödemelerin devam etmesi sonucu PTT şubelerinde kuyruklar oluştu. Kimlik vererek onay alınması, ödeme almak için yeterli. Yeni yıl kampanyasında yeniliğe giderek kampanyayı değiştirdi. Ödemeler için detaylar haberimizde…

Nakit ihtiyacı olan her vatandaşa PTT 10.000 TL tutarında kredi imkanı sunuyor. Bankalar ile yapılan anlaşmalar sonucunda kredi ödemeleri devam ediyor. PTT kuruluş yıldönümünde müşterilerini düşünerek yeni kampanyalar düzenliyor. Uygulamaya konulan son kampanya ile acil nakit ihtiyacı olan kişilere, 10.000 TL kredi vereceğini basına duyurdu. PTT şubeleri de banka şubeleri gibi kredi alma imkanı sunuyor. Aktif bank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak kişilerden kefil şartı aramıyor. En fazla 40 000 TL ye kadar onay verilen kredilerde banka 10.000 TL ye kadar olan kredi başvurularında şart aramayacak.

PTT Kredi Başvurusu Detayları…

Vatandaşlar kredi başvurusunu şubelere giderek kimlik göstermek sureti ile yapabilecekler. Kişilere verilecek ihtiyaç başvuru formu doldurulmak şartı ile kredi başvuru gerçekleşir. PTT şubelerinden de başvuru yapılabilecek. Başvurunun sonucu anında öğrenilerek kredi kullanılabilecektir. PTT, Aktifbank üzerinden kullandırdığı kredileri yüksek faiz oranları ile işlem yapmaktadır.

PTT Kredisi Özellikleri

PTT kurumu tarafından vatandaşlara sunulan 10 000 TL tutarındaki kredi kampanyasına başvurmak isteyenlerin akıllarına takılan birçok soru mevcut. Vade konusunda ve geri ödeme konusunda nasıl bir uygulama olacağı merak konusu. Merak edenler için PTT kredisi özellikleri sizin için araştırdık. 36 ay vadeye kadar kredi kullanma fırsatı, ayrıca aylık ödeme tutarı 465 TL tutarında bir krediden faydalanma fırsatı mevcuttur. Bunun yanı sıra banka ayrıca 12 ve 24 ay vadeli kredi seçenekleri sunuyor. Kredi ödemeleri PTT şubelerinden, banka şubelerinden ve PTT ATM’lerinden yapılabilmektedir.

Aktifbank üzerinden kullandırılan bu kredi kampanyası, 36 ay vadeye kadar uzatılmakta, 3 ay ertelenebilmektedir. 10 000 TL ye kadar onay alındığında %2,59 faiz oranı üzerinden işlem görecektir. Kullandırılan kredinin, faizinin yüksek olması kredi notu düşük olan vatandaşlara onay vermesinden kaynaklanıyor. Başvuru işlemleri PTT şubelerinden yapılabildiği gibi, internet bankacığı da kullanılarak yapılabilmektedir.