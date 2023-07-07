PTT, yeni başlattığı kampanya ile birlikte vatandaşlara sevindirici bir haber veriyor. Bu kampanya kapsamında, PTT üzerinden başvuru yapacak olan herkes 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alma imkanına sahip olacak. Başvuruların aynı gün içinde SMS yoluyla gerçekleştirilmesi durumunda kredi ödemeleri verilecektir. PTT, bu kampanya ile 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapacağını ve onaylanan kredilerin hesaplara yatırılarak kullanılabileceğini duyurdu.

Eğer PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 10.000 TL'ye kadar olan ödemelerden faydalanabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında krediyi istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. PTT, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabileceğini belirtmektedir.

SMS ile Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak için "kredi" yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Emekli maaş müşterisi olan vatandaşlar, emekli maaş hesabı aracılığıyla başvurularını gerçekleştirdiklerinde 3 ay ertelemeli kredi imkanından yararlanabilirler.

Emekli maaşı olmayan bireysel müşterilerin ise banka kredi puanı düşük olsa dahi kredi ödemesi alma şansı bulunmaktadır.

Bu avantajlı kampanya ile PTT, hem emeklilerin hem de çalışan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. 10.000 TL'ye kadar uygun faizlerle ihtiyaç kredisi fırsatı sunan PTT, başvuruların hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor. Siz de bu kampanyadan faydalanarak finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve hayallerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Hemen SMS ile başvurunuzu yapın ve PTT'nin sunduğu kredi imkanlarından yararlanın!