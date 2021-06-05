Profesör Doktor Yılmaz Uyardı! Ölü Kuş Virüsü Saptandı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından 1 senedir ölü Kuşlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmada toplamda 36 kuştan bir saksağanda ve kargada Batı Nil virüsüne rastlanıldığı haberine ulaşıldı. Konu ile ilgili olarak Profesör Dr. Hüseyin Yılmaz vatandaşa bir uyarıda bulundu ve ölü kuşlar ile temasta olunmaması gerektiğini belirtti. Tıpkı Batı Nil virüsü gibi sivrisinekler aracılığı ile 50'ye yakın virüsün ulaşabilmekte ve sivrisineklerden insanlara şeklinde bulaştığı açıklandı. Virüslerin eklem, kas ağrısı ve ateş yapabilmekte olduğu da ifade edildi. Edinilen son bilgilere göre ise gerçekleştirilen çalışmalarda kuşlarda tespit edilen virüs hakkında önemli açıklamalar gerçekleşti. Yürütülen çalışmalarda 24 karga ve 12 saksağan incelendiği söylenildi. İncelenen 36 kuştan 8 kargada ve bir saksağanda virüse rastlanıldığı bilgisine ulaşıldı. Virüse rastlanılması hakkında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz özel açıklamalar gerçekleştirdi.

Virüsün kuşları sineklerin emmesi ile sineklere bulaştığı hakkında açıklamalar yapıldı. Sineklerde çoğaldığı öğrenilen virüsün bu şekilde bir bulaşması olduğu da ifade edildi. Geçen sene de kuş ölümleri bildirildiğini ifade eden Profesör Dr. Hüseyin Yılmaz, özellikle karga ölümlerinin dikkat çektiğini açıkladı. Açıklanan karga ölümleri üzerinde çalışmalar yaptığını da ifade eden Yılmaz, kargalardan örnekleri topladıklarını ve 8 kargada güncel olarak Batı Nil virüsü saptadıklarını söyledi.

Yılmaz, vatandaşlara konu ile ilgili olarak bir uyarıda bulundu ve ölü kuşlara dokulup ellerin ağza ve buruna gitmemesi gerektiği hakkında konuştu. Halkın kuşlardan direkt olarak insanlara virüs bulaştığı şeklinde anlamaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, kuşlardan direkt olarak virüsün bulaşmadığını söyledi. Fakat ölü kuşlara özellikle çocukların elleri ile dokunmaması gerektiği, ellerini ağızlarına ve burunlarına götürmemelerine dikkat etmeleri gerektiği belirtildi. Kan yolu ile bulaşabildiğini ifade eden Yılmaz, elde çizik bulunduğu zamanda da bulaşabileceğini açıkladı. Fakat asıl olarak bulaşmanın sivrisineklerin kuşlarının kanını emmesi ve oradan insanlara bulaşması şeklinde gerçekleştiğini söyledi.