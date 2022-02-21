Prof. Dr. Aydan Ercan'dan Soğan ve Sarımsak Tavsiyesi

Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Aydan Ercan, soğan ve sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade etti ve konu hakkında dikkat çekici açıklamalara imzasını attı. Çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilen sarımsak ve soğanın düzenli olarak tüketilmesini tavsiye eden Profesör Dr. Aydan Ercan, sağlık gündemin üst sıralarında yer aldı. Ercan, soğan ve sarımsağın C vitamini deposu olduğunu söylerken sağlıklı yaşamın sağlıklı ve dengeli beslenmeden geçtiğini de anlattı. Bu durumda ise sebze ve meyvelerin de beslenmede ne kadar önemli bir rol üstlendiği şeklinde bilgiler paylaşıldı.

Geleneksel beslenmede soğan ve sarımsağın önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Aydan Ercan, Türk yemek kültüründe soğan ve sarımsak olmayan çok az yemeğin bulunduğunu söyledi. Bu besinlerin salatalarda da bol bol kullanıldığı, yoğurdun da sarımsaklı bir şekilde tüketildiği ifade edildi. İçerdikleri mineraller ve vitaminler sebebi ile soğan ve sarımsağın adeta bir sağlık deposu olduğuna açıklık getiren Profesör Dr. Aydan Ercan, konu hakkında önemli ifadeler kullandı.

Antibiyotik özelliği sebebi ile sarımsağın antiseptik özelliğinden dolayı bağışıklığı güçlendirdiği ifade edildi ve soğan ve sarımsağın düzenli olarak tüketilmesi durumunda sağlık açısından çok fayda sağlayacağı belirtildi. Bu besinlerin tüketilmesi dolayısı ile pek çok hastalığa karşı da koruyucu bir özellik bulunduracağını ifade eden Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Aydın Ercan, vermiş olduğu tavsiyeler ile adından söz ettirdi.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkilerinin bulunduğunu ve sarımsak ile soğanın adeta C vitamini deposu olduğunu ifade eden Profesör Dr. Aydan Ercan, yapmış olduğu açıklamalar ile merak edilenleri yanıtladı. Özellikle bu dönemde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla tüketilmesi gereken besinlere açıklık getiren Ercan, önemli bilgileri paylaştı.