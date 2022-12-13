Prim Desteği Almak İsteyenlere Son Çağrı

Prim Desteği Almak İsteyenlere Son Çağrı

Ekonomi 13.12.2022 - 11:27 13.12.2022 - 11:27 Vural Pars
Prim Desteği Almak İsteyenlere Son Çağrı

Prim desteğini kaçıran vatandaşlara  son çağrı, hakkında yeni duyuru geldi. Prim başvurusunu yapmayı unutanlar için, yeni bir haber. Prim desteğinden, yararlanmak isteyen vatandaşlar için 16 Aralığa kadar başvurular uzatıldı. Başvuru zamanında, başvuruda  bulunamayan çiftçiler, bu tarihe kadar gidip prim desteğinden yararlanabilecek.

Çıkan yeni duyuruya göre, ekinlerini ekip toplayan arpa ve buğday üreticileri, ürettikleri ürünlerini, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) götüren ve bu ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine satan arpa, buğday ekicilerine devlet prim desteği yardımı sunmaktadır.

Yeni Süre 16 Aralık

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, prim desteği almak isteyen, arpa ve buğday ekim ve satım işini yapan çiftçilere ekstra prim desteğinde bulunacağını bildirdi. Bu prim desteğini alma fırsatını kaçıran, arpa ve buğday çiftçilerine yeni zaman  aralığını 16 Aralığa kadar uzatıldığını duyurdu. Bu 16 aralık Cuma gününe  kadar arpa ve buğday ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine satan çiftçiler bu  prim  desteğinden yararlana bileceklerdir.

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Prim Desteğinden Yararlanmanın Şartları Nelerdir?

Bu konu ile ilgili yapılan açıklamada, Efeler İlce Tarım ve Orman Müdürlüğü: 21.07.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan haber; Cumhurbaşkanlığı tarafından  alınan karara göre, Toprak Mahsulleri Ofisi Prim Desteğinden yararlanabilmek için, 01.09.2022 tarihinden 16.09.2022 tarihleri zamanı arasında geçerli olan. Arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilerin  mahsullerini olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisine sattığına dair belgeleri ile  İlçe Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyordu. 

Bu tarihleri kaçıran çiftçiler için yeni tarih 16.12.2022 tarihlerine kadar zaman uzatıldı. Bu tarihe kadar arpa ve buğday mahsulleri yeniden Toprak Mahsulleri Ofisine satarak ilgili belgeyi İlçe Müdürlüğüne getirilerek Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Prim Desteğinden yararlanabilme halklarını elde etmiş olacaklardır.

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