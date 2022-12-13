Prim Desteği Almak İsteyenlere Son Çağrı

Prim desteğini kaçıran vatandaşlara son çağrı, hakkında yeni duyuru geldi. Prim başvurusunu yapmayı unutanlar için, yeni bir haber. Prim desteğinden, yararlanmak isteyen vatandaşlar için 16 Aralığa kadar başvurular uzatıldı. Başvuru zamanında, başvuruda bulunamayan çiftçiler, bu tarihe kadar gidip prim desteğinden yararlanabilecek.

Çıkan yeni duyuruya göre, ekinlerini ekip toplayan arpa ve buğday üreticileri, ürettikleri ürünlerini, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) götüren ve bu ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine satan arpa, buğday ekicilerine devlet prim desteği yardımı sunmaktadır.

Yeni Süre 16 Aralık

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, prim desteği almak isteyen, arpa ve buğday ekim ve satım işini yapan çiftçilere ekstra prim desteğinde bulunacağını bildirdi. Bu prim desteğini alma fırsatını kaçıran, arpa ve buğday çiftçilerine yeni zaman aralığını 16 Aralığa kadar uzatıldığını duyurdu. Bu 16 aralık Cuma gününe kadar arpa ve buğday ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine satan çiftçiler bu prim desteğinden yararlana bileceklerdir.

Prim Desteğinden Yararlanmanın Şartları Nelerdir?

Bu konu ile ilgili yapılan açıklamada, Efeler İlce Tarım ve Orman Müdürlüğü: 21.07.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan haber; Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre, Toprak Mahsulleri Ofisi Prim Desteğinden yararlanabilmek için, 01.09.2022 tarihinden 16.09.2022 tarihleri zamanı arasında geçerli olan. Arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilerin mahsullerini olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisine sattığına dair belgeleri ile İlçe Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyordu.

Bu tarihleri kaçıran çiftçiler için yeni tarih 16.12.2022 tarihlerine kadar zaman uzatıldı. Bu tarihe kadar arpa ve buğday mahsulleri yeniden Toprak Mahsulleri Ofisine satarak ilgili belgeyi İlçe Müdürlüğüne getirilerek Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Prim Desteğinden yararlanabilme halklarını elde etmiş olacaklardır.