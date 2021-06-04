Prens Harry ve Meghan Markle'ın Evliliklerinde Kriz Çıktı

Kraliyet Sarayı'nın istenmeyen gelin olarak tanınan ve magazinsel olayları ile sürekli gündeme gelen Prens Harry ile eşi Meghan Markle'a ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Prens Harry ile eşi Meghan’ın taşınmış oldukları yeni evlerinde mutluluğu yakalayamadıkları konuşuluyor.

Kraliyet Ailesi'ne rest çekip eşiyle birlikte yeni evine taşınan, Prens ve ailesi hakkında iddialar magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Prens Harry ile eşi Meghan Markle'nin sık sık kavga ettiği ve anlaşmazlık yaşadığı iddiası, İngiliz basınının gündemine bomba gibi düştü.

Kraliyet Ailesi'ne uygun olmadığı düşünüyorum ve daha önce rol aldığı dizi ile ilgili Buckingham Sarayı'nın istenmeyen gelin olarak bilinen Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, kraliyet ailesinden farklı tavırlar sergilediği için bütün dikkatleri kendi üzerinde topluyordu. Uzun bir süredir, Kraliyet Ailesinin diğer mensuplarıyla anlaşamadıkları için, Saray'dan ayrılacakları iddiaları ortaya atılmış bu iddia bir zaman sonra gerçeğe dönüşmüştü. Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, Los Angeles'te yeni bir eve taşınmıştı. Prens Harry'inin Eşini de yazılı olarak Saray'dan ayrılması, aile bağlarında sıkıntıya yol açtı. Kraliyet ailesi, Harry’e hem dargın hem de sinirli.

Evliliklerinde Kriz Çıktı İddiası

Prens Harry ve Meghan Markle hakkında, yeni bir magazinsel olay iddia edildi, bu olay Kraliçe II. Elizabeth'i sevindirecek cinsten. İddiaya göre Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın evliliklerinde anlaşmazlıklar yaşadığı öne sürüldü.

Sık Sık Kavga Ediyorlar

Prens Harry ve Meghan Markle hakkında ortaya sonra iddia İngiliz ve Avustralya basınında yer aldı. İngiliz ve Avustralya basınında yer alan habere göre, Prens Harry ve Meghan, California'daki 27.5 milyon dolarlık malikanelerinde anlaşmazlık yaşadığı ve sık sık sorunlar yaşadığı iddia edildi. Prens Harry ve Meghan Markle’n aslında kameralar karşısındaki kusursuz bir hayat yaşamadıkları iddia edildi.

Yaşanan problemlerin ise Prens Harry ile evlenmesinin ardında Meghan'ın bu evlilikte istediğini bulamaması öne sürüldü.