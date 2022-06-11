Prens Charles, İngiltere'nin Mültecileri Ruanda'ya Gönderme Planını Eleştirdi

İki basında çıkan haberlere göre, Prens Charles İngiliz hükümetinin sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etme planlarını özel olarak "dehşet verici" olarak nitelendirdi, çünkü Doğu Afrika ülkesine mültecileri taşıyan ilk uçak önümüzdeki hafta ayrılacak.

The Times ve Daily Mail gazetelerinin haberine göre, İngiliz tahtının varisi Charles'ın politikayı eleştirdiği duyuldu.

The Times'ın bildirdiğine göre, tartışmalı iltica politikasının, bu ayın sonunda annesi Kraliçe Elizabeth'i temsil edeceği Ruanda'daki bir Commonwealth zirvesini gölgede bırakacağından endişe duyuyor.

The Times'a konuşan bir kaynak, "Politika konusunda hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

“Hükümetin tüm yaklaşımının korkunç olduğunu düşündüğünü söyledi. Hükümetin gidişatından etkilenmediği açıktı.”

Charles'ın bir sözcüsü, politika hakkında kişisel görüşlerini özel olarak ifade ettiğini inkar etmedi.

“Prens ile siyasi olarak tarafsız kaldığını yeniden belirtmek dışında, sözde anonim özel görüşmeler hakkında yorum yapmayız. Politika meseleleri hükümetin kararlarıdır” dedi.

İngiliz hükümeti Nisan ayında, insan kaçakçılığı ağlarını baltalamak amacıyla potansiyel olarak on binlerce sığınmacıyı Ruanda'ya göndermek için bir anlaşma yaptığını duyurdu.

130 kadar sığınmacıya Ruanda'ya gönderilebilecekleri bildirildi ve yaklaşık 100 avukat İngiltere'de kalmak için yasal itirazlarda bulundu. Önümüzdeki hafta en az 30 kişinin ülkeden çıkarılması bekleniyor.

Bir yargıç kampanyacıların ihtiyati tedbir kazanma girişimlerini reddettiği için hükümet Cuma günü politikaya yönelik yasal bir zorluğun üstesinden geldi . İlk uçuşun Salı günü kalkabileceğini söyledi.

Mahkeme ayrıca insan hakları gruplarına karara itiraz etme izni verdi - Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen bir hareket.

İngiltere'nin yazılı olmayan anayasasına göre, kraliyet ailesi siyasi olarak tarafsız kalmalıdır. Kraliçe Elizabeth, yedi yıllık saltanatı boyunca fikirlerini kararlı bir şekilde kendine sakladı.

Buna karşılık Charles, doğa koruma, mimari ve genetiği değiştirilmiş mahsuller gibi kalbine yakın konular hakkında görüşler dile getirdi.

Londra'dan bildiren El Cezire'den Nadeem Baba, Birleşik Krallık hükümetinin planında daha fazla yasal zorlukla karşılaşabileceğini söyledi.

“Ruanda'nın aslında savunmasız insanları göndermek için güvenli bir ülke olup olmadığı konusunda daha geniş bir yargı denetimiyle karşı karşıya olabilir” dedi.

Uluslararası insan hakları avukatı Geoffrey Robertson Cuma günü El Cezire'ye verdiği demeçte, İngiltere'nin sınır dışı edilen kişilerin zulümden kaçan gerçek sığınmacılar olup olmadığını belirlemek için uluslararası bir yasal yükümlülüğe sahip olduğunu söyledi.

Londra'dan Robertson, sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesinin birçok kişi tarafından "etik dışı ve Hristiyanlığa aykırı" olarak görüldüğünü belirterek, yasal zorluğun henüz bitmediğini de sözlerine ekledi.

“Bu çok tartışmalı bir politika ve bir günde karar verilmesi yanlış. Mahkemelerden çok daha fazla dikkate alınması gerekecek ve şüpheliyim” dedi.