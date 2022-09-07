Portekizli Kadının İkizleri Doğdu! DNA Sonucunda Babaları Farklı Çıktı

Portekiz'de yaşanan ilginç olayı açıklamakta tıp ile bilim dünyası çaresiz kaldı ve milyonda bir olan şey görüldü. Gündemde yer alan olayın Portekiz'in Mineiros isimli küçük bir kasabasında meydana geldiği öğrenildi. Olayın tıp literatürüne gireceği tahmin edilirken ikizlerini doğuran kadının hamile kaldığı gün aynı anda iki farklı erkek ile cinsel ilişkiye girdiği bilgisine ulaşıldı.

Kadının ismi açıklanmazken DNA testinin yapılmasından sonra ikizleri kucağına alan kadının hayatının şokunu yaşadığı öğrenildi ve aynı gece iki farklı adamla cinsel ilişkiye girmesi ardından 8 ay sonra bebeklerini kucağına aldığı öğrenildi.

Yapılan DNA testinin sonucuna göre çok farklı bir olay yaşandı ve bebeklerin babası olduğu düşünülen adam ile bebeklerin DNA testleri karşılaştırıldı. Kadının yanı sıra adamın da ismi açıklanmadı fakat söz konusu adamın ikizlerden birinin babası olduğu öğrenildi.

Yeni doğan ikiz bebeklerin babasının olduğu düşünülen adamın ikizlerden birinin babası olduğunun öğrenilmesi sonrasında kadın konu hakkında açıklamalarda bulundu ve olay gündemde yer aldı. Kadın o gece farklı bir erkekle cinsel ilişkiye girdiğini hatırladığını anlatırken daha sonra test yapılmasını istediğini de söyledi. DNA testinin sonucunun çıkması sonucunda çok şaşırdığını belirten anne dikkatleri üzerine çekti.

DNA testinden çıkan sonuçlar her ne kadar kafaları çok karıştırsa da Portekiz'in nüfus memurlarının ikizlerin doğum sertifikasına aynı adamın adını yazdığı öğrenildi. Partnerinin her iki bebeğin bakımını da üstlendiğini açıklayan şaşkın kadın, yine partnerinin kendisine çok destek olduğunu da bildirdi.

Dr. Franco ise bu tür gebelikler hakkında konuştu ve iki farklı yumurtanın aynı anneden farklı erkekler tarafından döllendiğini anlattı. Bu ikiz bebeklerin annenin genetik yapısını paylaştığı fakat farklı plasentalarda büyüdüğü belirtildi. Doktor bu olayın çok nadir olduğunu ve milyonda bir kez yaşanan bir şey olduğunu ifade ederken hayatı boyunca böyle bir vaka göreceğini hayal bile etmediğini açıkladı.