Portekiz'in Eski Cumhurbaşkanı Jorge Sampaio, 81 Yaşında Hayatını Kaybetti

Portekiz'in iki dönemlik eski cumhurbaşkanı ve neslinin en önemli siyasi isimlerinden biri olan Jorge Sampaio öldü. 81 yaşındaydı.

Mevcut Portekiz cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Cuma günü Sampaio'nun ölümünü duyurdu. Sampaio birkaç yıldır hassas bir sağlık durumunda olmasına ve son iki haftadır hastanede olmasına rağmen ölüm nedeni vermedi.

Rebelo de Sousa televizyonda yayınlanan bir bildiride, Sampaio "kendini bir savaşçı olmaya hazırladı ve mücadelesinin bayrakları özgürlük ve eşitlikti" dedi.

Sampaio'nun 1960'larda genç bir avukat olarak Portekiz'in o zamanki diktatörlüğüne karşı durduğunda “kızıl saçlı bir kasırga” gibi olduğunu söyledi.

Ancak Portekiz'de merkez sol bir Sosyalist ve daha sonra Birleşmiş Milletler diplomatı olarak geçirdiği altmış yıllık siyasi kariyeri boyunca Sampaio, alçakgönüllü ve gerçekçi tavrıyla övgü aldı. Bir keresinde hep orkestra şefi olmak istediğini söylemişti.

Evde, Sampaio belki de en iyi, 2004'te devlet başkanıyken merkez sağ hükümeti tartışmalı bir şekilde devirmesiyle hatırlandı. Bu, Sosyal Demokrat Parti lideri José Manuel Barroso'nun Avrupa Komisyonu başkanı olmak için başbakanlıktan ayrıldığı zamandı. Yerine partisinin başkan yardımcısı Pedro Santana Lopes geçti.

Birkaç ay süren hükümet içi çatışmalar, kamusal gaflar ve çelişkilerden sonra Sampaio, “ciddi bir güvenilirlik ve istikrarsızlık krizi” olarak adlandırdığı şeyi sona erdirmek için erken seçim çağrısında bulundu.

Sonraki seçimler, Sampaio'nun bir zamanlar başkanlığını yaptığı merkez sol Sosyalist Parti'ye ezici bir zafer kazandırdı. Sampaio, siyasi kariyerine 1950'lerin sonlarında Lizbon Üniversitesi'nde hukuk okurken başladı ve o zamanlar António Salazar'ın diktatörlüğüne karşı çıkan yeraltı öğrenci hareketlerinin saflarında yükseldi.

Mezun olduktan sonra, yalnızca siyasi davalarla ilgilenen özel mahkemeler tarafından yargılanan mahkumları savundu. 1974 Karanfil Devrimi'nin diktatörlüğü devirip demokrasiyi getirmesinden sonra aşırı sol hareketlerle ilişki kurdu.

İlk hükümet görevine 1975'te dış işbirliğinden sorumlu dışişleri bakanı olarak başladı. Ünlü bir Portekizli doktor olan babası sekiz yaşındayken Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yıl yaşadığı için İngilizce biliyordu. Baltimore, Pa Johns Hopkins Üniversitesi'nde.

Annesi İngilizce öğretmeni olan Sampaio da gençliğinde İngiltere'de vakit geçirdi. 1978'de ana akım Sosyalist Parti'ye bağlılığını değiştirdi ve ertesi yıldan itibaren beş kez Sosyalist bir milletvekili olarak parlamentoya geri döndü.

Sampaio, 1979'da başkent Lizbon belediye başkanlığına başarıyla aday oldu ve 10 yıl sonra Sosyalist Parti'nin lideri oldu. Portekiz başkentinin iki dönem belediye başkanlığı görevi, 1996'da cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve 2006'da yeniden seçilmesi için bir aşama sağladı ve her iki seçimi de rahat marjlarla kazandı.