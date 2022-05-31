Polonya'nın Kürtaj Yasağına Kadınlar Nasıl Direniyor?

Soğuk ve puslu bir Aralık sabahı, Ryz kız kardeşler Varşova'daki işlek bir caddenin kaldırımında duruyorlar.

"Kiliseye gidelim mi?" 24 yaşındaki Olympia, kız kardeşi Melania'ya sırıtarak ve elinde "Kürtaj tamam" yazılı bir düzine pembe, sarı ve gri çıkartma ve Polonyalı seçim yanlısı örgütlerin yardım hattı numaralarını ve sosyal medya profillerini soruyor.

Olympia, Bródno'nun yerleşim bölgesinde karşılaştıkları ilk kilisede, uzun, mavi saçlarının üzerine siyah yünlü bir şapka takan, sakince bir çıkartmanın arkasını soyar ve kapıya yapıştırır.

Kimseyi kızdırmak istemediklerini söylüyor. "Katolik kadınlara sadece yardım ediyoruz çünkü onların da kürtajı var" diyor. "Amacımız tüm kadınlara yardım etmek."

Kız kardeşler, kürtaj isteyen Polonyalı kadınları destekleyen bir dayanışma ağı olan Aborcyjny (Kürtaj) Rüya Ekibi'nde (ADT) gönüllü olarak çalışıyor.

Her ikisi de tıp öğrencisi olan kardeşler, boş zamanlarının büyük bir kısmını ADT'ye gelen soruları yanıtlamak ve Polonya'nın başkentindeki sivil toplum örgütlerinin sayısını yaymak için harcıyorlar, böylece yaklaşık iki milyonluk şehirdeki kadınlar istenmeyen bir hamilelik geçirirlerse kiminle iletişim kuracaklarını biliyorlar.

Bir saat boyunca, kız kardeşler otobüs duraklarına, duvarlara, sokak lambalarına ve bir sigara otomatına çıkartmalar yerleştirerek etrafta dolaşıyorlar.

"Bródno'da birçok futbol taraftarı takılıyor," diyor kız kardeşi gibi siyah giyinmiş ve solmuş, kırmızı boyalı saçlarının üzerine kırmızı ruj ve boncuk giyen Melania.

Bir trafik ışığı direğindeki Ultras etiketine işaret ediyor. Polonya'da, hardcore futbol taraftar grupları veya Ultras, genellikle kürtaj karşıtı güçlü pozisyonlara sahip aşırı sağ siyasi hareketlere ait, diye açıklıyor 25 yaşındaki oyuncu.

Bródno, Legia Warszawa futbol kulübünü destekleyen Ultras'ın bir şubesine ev sahipliği yapıyor ve yakınlarda yaşayan Melania, sık sık bu "çok muhafazakar" mahalleyi hedef alıyor. Çıkartmaları yırtılıyor, bu yüzden daha fazlasını koyuyor. Ultras etiketini kendi çıkartmalarından biriyle kaplar. "Bu bir kavga," diyor.

Yükselen kürtaj talepleri

22 Ekim 2020'de Polonya anayasa mahkemesi, fetüs kusurları için kürtajın anayasaya aykırı olduğuna karar verdi ve fesihlere neredeyse tamamen yasak getirdi.

Karar, kadınların zaten oldukça kısıtlı olan yasal kürtajlara erişmelerini fiilen yasakladı. 2019 yılında, Polonya hastanelerinde gerçekleştirilen 1.100 yasal kürtajın yüzde 98'i doğum öncesi anormallikler gerekçesiyle yapıldı.

Karar 27 Ocak 2021'de yürürlüğe girdi ve kürtaja artık yalnızca bir kadının hayatı ve sağlığı için bir tehdit olduğunda veya tecavüz veya ensest vakalarında izin veriliyor.

Şu anda, yasadışı fesihleri olan kadınlar, kürtajı cinayet olarak kabul etmek için bir yasa tasarısı getirilmesine rağmen, herhangi bir cezai ceza ile karşı karşıya kalmamaktadır.

Mahkeme kararı, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) altında yıllarca süren aşırı muhafazakar ve aşırı milliyetçi baskının ardından geldi. , 2015 yılında iktidara geldiğinden beri defalarca cinsel hakları ve üreme haklarını engellemeye çalıştı. 2016 yılında, unsurları tarafından desteklenen ve topyekûn kürtaj yasağı getirilmesi önerisi, kitlesel protestoların ardından terk edildi ve parti geri adım atmak zorunda kaldı.

Son yıllarda, PiS'in toplum ve siyaset üzerindeki hakimiyeti, temel hakların aşınması ve ülkenin yargısında benzeri görülmemiş değişikliklerle yoğunlaştı ve hukukun üstünlüğünü baltaladı.

Neredeyse tamamen kürtaj yasağı bir yıldan fazla bir süre önce yürürlüğe girdiğinden beri, fesihler durmadı. Polonya sağlık sistemine güvenemeyen kadınlar, yardım için seçim yanlısı gruplara başvurdu. Aktivistlere göre, kürtaj isteyen bu ağlarla iletişim kuran kadınların sayısı arttı.