Polonyalı Müslümanlar, Boğulan 19 Yaşındaki Suriyeliyi Gömdü

Adı Ahmad al-Hasan'dı ve 19 yaşındaydı. Ürdün'de bir Suriyeli mülteci kampında başladığı eğitimine devam etmek istiyordu. Ama hayalleri asla gerçekleşmeyecek. 19 Ekim'de, cesedi Belarus sınırına yakın Polonya'nın doğusundaki Bug nehrinde bulundu. Hayatta kalan arkadaşına göre el-Hasan, Belaruslu bir muhafız tarafından suya girmeye itildi. O yüzemezdi.

Pazartesi akşamı, Belarus sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Bohoniki'deki bir Müslüman mezarlığında, Ürdün ve Türkiye'deki aile üyelerinin töreni video bağlantısıyla izlemesi nedeniyle toprağa verildi.

İmam geleneksel abdest almazdı. Polonya'da bir morgda bir ay kaldıktan sonra, el-Hasan'ın kalıntıları fazla çürümüştü. Duaları okuyan İmam Aleksander Bazarewicz'in sesi karanlık, kasvetli ormanlık alanlarda yankılandı. Onlarca kişi son saygılarını sunmak için mezarın etrafını sardı.

"Bu son değil. Ölüm bir trajedi değildir, sadece Tanrı'nın onun için daha iyi bir yeri olduğu anlamına gelir. Trajik bir şekilde öldü, boğularak şehit oldu, şehit oldu” dedi. El-Hasan gibi orada bulunan üç Müslüman, daha iyi bir yaşam için Polonya'ya gelen mültecilerdi. İkisi yerel Tatar topluluğunun üyeleriydi. Polonya'yı vatanı yapan Suriye'li doktor Kasim Shady, töreni telefonundan Hasan'ın akrabalarına yayınladı.

"Huzur içinde yatsın," dedi Shady. “Ben de bir mülteciyim ve hayatımı burada kurmayı başardım. Ben doktorum. Ancak birçok insan kaçmayı başaramadı. Kardeşlerimiz onu buraya gömmeyi kabul ettikleri için mutluyuz. Daha fazla insanın gelmesini istedik ama herkes bize katılamadı.”

Polonya-Belarus sınırında son haftalarda en az 11 kişinin öldüğü bildirildi. Kriz Ağustos ayında başladı ve o zamandan beri binlerce mülteci Avrupa Birliği'nin doğu sınırı olan Polonya topraklarına girmeye çalıştı. Sınırı aşmayı başaranlar, iddiaya göre Polonyalı muhafızlar tarafından Beyaz Rusya tarafına yapılan geri itmelerle karşı karşıya kalarak, sınır bölgesindeki ormanlık alanlarda haftalarca geçirdiler.

Uluslararası toplum, Minsk'in Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia ederek, kötüye giden durumdan Belarus'u sorumlu tuttu. Bu yılın başlarında Belarus, bir dizi Orta Doğu ve Afrika ülkesinin vatandaşlarına vizeleri kaldırdı ve Avrupa'ya ulaşmanın kolay ve ucuz bir yolunu sunan çok sayıda turizm acentesi açtı. Eleştirmenler, hareketin geçen yıl uzun süredir Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'ya karşı düzenlenen protestoları destekleyen Polonya'ya karşı bir intikam eylemi olabileceğini söylediler.

Birçok turizm acentesi kapanmak zorunda kalırken ve Türkiye gibi ülkeler artık Irak, Yemen ve Suriye vatandaşlarının Belarus'a bağlı uçaklara binmesine izin vermeyi reddettiğinde, kaos bitmekten çok uzak. Salı günü, Polonyalı muhafızlar ve mülteciler arasındaki sınırda çatışmalar çıktı ve yardım görevlileri yaklaşan bir insani felaket konusunda uyardı.