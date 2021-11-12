Polonya'dan Krizin Ortasında Mültecilere SMS Uyarısı

Yabancılar Polonya'nın Belarus sınırına yaklaştıkça, bu muhabirin yaptığı gibi, telefonlarına otomatik olarak basit ve net bir metin mesajı alırlar. “Polonya sınırı mühürlendi. BLR yetkilileri size yalan söyledi. Minsk'e geri dön!” SMS, Belarus'a atıfta bulunur.

Metinde ayrıca Belarus askerlerinden herhangi bir “hap” almama uyarısı da yer alıyor; Belarus sınır muhafızlarının diğer tarafa tehlikeli geçişte “hayatta kalmaları” için insanlara metadon içeren tabletler verdiğine dair doğrulanmamış raporlar var. Mesaj, son haftalarda Belarus'tan Polonya'ya sınırı aşıp Polonya'ya girmeye çalışan binlerce mülteci ve göçmene gönderildi. Müttefik Minsk.

Bazı gözlemcilerin, 2015 Avrupa mülteci krizinin ilk aşamalarındaki sahnelere benzer olduğunu söylediği sahnelerde yüzlerce kişinin daha sınıra yönelmesiyle kriz bu hafta derinleşti.

Polonya, Belarus'tan gelen artan sayıları püskürtmek için sınırını güçlendirerek yanıt verdi; Varşova ve müttefikleri, Başkan Alexander Lukashenko ve Rus lider Vladimir Putin'in yönetimini, insanları Orta Avrupa'ya doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya teşvik etmekle suçladı.

Onlara göre Minsk intikam almak için hareket ediyor, geçen yıl Lukashenko'ya altıncı bir dönem veren tartışmalı seçimden sonra Belarus'a Batı yaptırımları karşılığında Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya çalışıyor - ve ardından muhalefete yönelik baskı. Artan anlaşmazlık AB, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde liderleri çekti.

Eylül ayında Polonya, Belarus sınırındaki bölgede olağanüstü hal ilan etti. Belarus'tan 3 km (yaklaşık 2 mil) uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 200 uykulu kasaba ve köyü kapsayan bölgeye gazetecilerin ve yardım görevlilerinin girmesi engelleniyor. Yalnızca yerel sakin olduklarını kanıtlayabilenler, kurulan birçok barikattan birini geçebilir.

Polonya'nın Beyaz Rusya ile olan Kuznica sınır kapısının yakınındaki sisli bir yolda, floresan yelek giymiş bir grup Polonyalı sınır muhafızı, her iki yönden geçen her arabayı kontrol etmek için duruyor. Bir gardiyan, "Sınırda zor bir durum var" diyor. "Arkanı dönmen gerek." Bu noktanın altını çizmek için başını sallıyor – hiç kimse Avrupa Birliği topraklarında sığınma talebinde bulunma umuduyla binlerce kişinin toplandığı sınır bölgesine ilerleyemez. Sınırın aşağısındaki başka bir kontrol noktasında, korumalar başka bir arabayı durdurur ve sürücüyü geri çevirmeden önce bagajı arar.

Sakin sınır kasabası Sokolka'da sıcaklıklar buz gibi. Polis arabaları ve ordu kamyonları, 11 Kasım'da Polonya Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için Polonya bayraklarıyla çevrili sokaklarda dolaşıyor. Arabayla 15 dakikalık mesafede, aralarında küçük çocuklu ailelerin de bulunduğu kalabalıklar AB sınırındaki jeopolitik halat çekmenin içinde sıkışıp kalırken, Polonya-Belarus sınırının jiletli tellerinde insani bir kriz yaşanıyor.

Bu hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beyaz Rusya'nın ana müttefiki Rusya'yı müdahale etmeye çağırırken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Washington DC'de ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede krizi gündeme getirdi. Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, "Demokrasilerimizi bu tür alaycı jeopolitik güç oyunundan korumak zorundayız" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Çarşamba günü ilk kez AB'nin bir sınır bariyerini yasal olarak finanse edebileceğini öne sürerek, AB yetkililerinin sınır duvarları için herhangi bir fon sağlamayı uzun süredir reddetme geleneğini yıktı. Bu arada, siyasi gerilimler hiçbir çözüm belirtisi göstermeden kaynamaya devam ederken, mülteciler soğukta başka bir gece geçirme, açlık ve hipotermi riskiyle karşı karşıya kalırlar.