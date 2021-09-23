Polonya ve Macaristan, AB Fonlarının Geri Çekilmesiyle Karşı Karşıya Kalabilir

Polonya ve Macaristan'ın, üye ülkelere insan hakları standartlarını yükseltmeleri için baskı uygulamak amacıyla AB'den mali yardımlarını geri çekebilecekleri bildirildi.

Avrupa Komisyonu, milyarlarca avroluk bölgesel yardım tahsisi üzerindeki gücünü kullanması için Avrupa parlamentosunun artan baskısı altında.

Polonya ve Macaristan hükümetleri, ülkelerinde yaşayan LGBTQ+ kişilere yönelik muameleleri nedeniyle ağır bir şekilde eleştirildi. Macaristan kısa süre önce, Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen tarafından “utanç verici” olarak kınanarak 18 yaş altı için kitaplarda ve televizyonda LGBTQ+ kişilerin tasvir edilmesini yasaklayan bir yasayı kabul etti.

Polonya'da 100'den fazla kasaba ve köy “LGBT ideolojisinden arınmış bölgeler” lehine kararlar aldı. AB yürütme organı, davranışları konusunda onlara meydan okumak amacıyla Temmuz ayında her iki üye devlete karşı yasal işlem başlattı.

Şimdi Financial Times, Avrupa Komisyonu'nun uluslardan bölgesel yardımı - veya "uyum fonlarını" - alıkoymaya teşvik edildiğini bildirdi. Böyle bir hareket, iki taraf arasında devam eden mücadelenin önemli bir tırmanışı olacaktır.

Para genellikle Avrupa Birliği'ndeki ekonomik eşitsizlikleri gidermek için tahsis edilir. AB'nin son bütçesinde Polonya'ya 121 milyar Avro, Macaristan'a ise 38 milyar Avro tahsis edildi. Üst düzey bir AB diplomatı, hareketin "tamamen oyunun kurallarını değiştireceğini" söyledi ve şunları ekledi: "Komisyonun, uyum parasını alıkoymak için bu gibi sorunları kullanabilmesi açısından gerçek bir yetkinliğe sahip değil... Rubicon."

AB komisyonundaki yetkililer, para dağıtımını etkilemek için AB'nin temel haklar tüzüğünü nasıl kullanabileceklerini araştırıyorlar. Fonları dağıtmadan önce zaten tüzüğe uygunluğu kontrol etmeleri gerekiyor.

AB değerlerinden sorumlu komisyon başkan yardımcısı Vera Jourova, FT'ye bu yetkileri "çok ciddiye alacaklarını" söyledi ve şunları ekledi: "Bunun pratikte nasıl çalışacağını sağlamak için şimdi dahili olarak çalışıyoruz."

“AB vergi mükelleflerinin parasının bu haklara saygı duyulduğu yerde harcanması çok mantıklı. Sadece yetkililerin AB fonlarından kimlerin yararlanabileceği konusunda ayrımcılık yapmamasını sağlamalıyız.”

Ancak Polonya Maliye Bakanı Tadeusz Koscinski, potansiyel hareketin "saçma" olduğunu söyledi. Dedi ki: “[Komisyonun] Polonya kamuoyunu onlara karşı çevirmesi konusunda büyük bir tehlike var. “Siyaset ekonomilere karıştığında, bu asla iyi bitmez. Ne elde edeceklerini sanıyorlar? Polonya onların önünde diz çökecek mi? Saçma." Macaristan hükümet sözcüsü şunları söyledi: “Macaristan hükümetine, Komisyonun böyle bir soruşturma yürüteceği konusunda resmi veya gayri resmi olarak bilgi verilmedi.

“2021-27 uyum fonlarının kullanımının planlanması, Komisyon ile sürekli görüşmeler de dahil olmak üzere şu anda devam etmektedir. Profesyonel ve yapıcı bir şekilde devam etmelerini ve Macar planlarının en kısa sürede kabul edilmesini umuyoruz” dedi.