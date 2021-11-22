Polonya, Belarus'un Göçmenleri Sınırına Getirmeye Devam Ettiğini Söyledi

Polonya, Belarus'u bu hafta başlarında sınıra yakın kampları temizlemesine rağmen sınırına göçmen taşımaya devam etmekle suçladı, çünkü ülkenin başbakanı krizde destek aramak için Baltık ülkelerini gezdi.

Avrupa Birliği, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'yu, ülkeye yönelik yaptırımlara misilleme olarak bloğu kasıtlı olarak göçmen ve mültecilerle doldurmaya çalışmakla ve AB'nin geçen yıl tartışmalı bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Lukashenko'nun meşruiyetini tanımayı reddetmekle suçladı.

Krizi körüklediğini reddeden Minsk, Perşembe günü sınıra yakın bir göçmen kampını boşalttı ve büyük bir çatışmaya dönüşen çatışmada bariz bir değişiklikle bazı insanları Irak'a geri göndermeye başladı.

Yine de Polonya, Minsk'in yüzlerce göçmen ve mülteciyi, kış aylarında yaklaşık 10 kişinin öldüğüne inanılan sınıra taşımaya devam ettiğini söylüyor.

"Cumartesi günü... Belarus askerleri tarafından sınıra getirilen çok saldırgan yaklaşık 100 yabancıdan oluşan bir grup, Polonya'ya zorla girmeye çalıştı. Polonya Sınır Muhafızları Pazar günü Twitter'da yaptığı açıklamada, (Polonya) servisleri geçişi engelledi" dedi.

Sınır muhafızı, olayın Cumartesi günü Polonya'nın Czeremcha köyü yakınlarında gece yarısından kısa bir süre önce gerçekleştiğini söyledi. Polonya sınır muhafızlarından bir sözcü, Belarus güvenlik güçlerinin grubu bir kamyonla sınıra götürdüğünü ve onlara dikenli telleri aşmaları için tahta levhalar sağladığını ve gardiyanların taş yağmuruna tutulduğunu ve lazer ışınlarıyla kör edildiğini de sözlerine ekledi.

Sözcüye göre, Cumartesi günü Belarus'tan Polonya'ya girmek için mülteci ve göçmenler tarafından 208 girişim oldu - Cuma gününe göre birkaç tane daha fazla, ancak Çarşamba günü kaydedilen 501 girişimin oldukça altında.

Polonya gazetecilerin bölgeye girmesine izin vermediğinden, veriler bağımsız olarak doğrulanamaz. Komşu Litvanya, Cumartesi günü 44 göçmenin girmesinin engellendiğini söyledi, bu bir haftanın en düşük sayısı.

Cumartesi günü Belarus sınırında Litvanya haber portalı DELFI ile konuşan Irak'tan bir düzine göçmen, Irak'a geri dönme isteklerini görmezden gelen Belarus yetkilileri tarafından askeri kamyonlarla zorla getirildiklerini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, mevkidaşı Kaja Kallas ile krizi görüşmek üzere Pazar sabahı Estonya'yı ziyaret etti. Günün ilerleyen saatlerinde Litvanya ve Letonya'ya seyahat edecek.

Morawiecki, "Bugün Polonya'nın doğu sınırında yeni bir tür savaşla karşı karşıyayız, göçmenlerin silah olduğu, dezenformasyonun silah olduğu bir savaş, bir melez savaş" dedi ve Minsk'e karşı ek ekonomik yaptırımların tartışıldığını söyledi. .