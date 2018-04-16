"Zeytin Dalı ABD’ye, Fırat Kalkanı ise Rusya’ya rağmen yapıldı"

İSTANBUL Medipol Üniversitesi’nde düzenlenen uluslarası güvenlik algısı, terörizm ve jeostratejik hedefler konulu ‘Küresel Siyaset ve Dış Politika Çalıştayı’nda konuşan BİLGESAM Ortadoğu Araştırmaları Uzmanı Ali Semin, Türkiye’nin Fırat Kalkanı’nı Rusya’ya, Zeytin Dalı’nı ise ABD’ye rağmen başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu tarafından ‘Küresel Siyaset ve Dış Politika Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştay kapsamında küresel terörizmle mücadele, Türkiye’nin sınır ötesi harekatlarının stratejik ölçekteki etkileri, uluslararası göçe yol açan siyasal ve sosyal sebepler, Türkiye’nin Ortadoğu’daki etkisi, Balkanlar’da güvenlik algısı ve çatışma konuları farklı boyutlarıyla ele alındı. İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Çağrı Alagöz’ün moderatörlüğünü yaptığı çalıştaya KAFKASSAM Stratejik Araştırma Merkezi’nden Dr. Ufuk Cerrah, BİLGESAM Araştırma Koordinatörü Ali Semin ve Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Oktay’ın da aralarında olduğu çok sayıda akademisyen ve STK temsilcisi katıldı.

“TEL RIFAT OPERASYONU ABD’NİN HAYALİNİ SONA ERDİRECEK”

Çalıştayda söz alan KAFKASSAM Stratejik Araştırma Merkezi’nden Ufuk Cerrah, Afrin şehir merkezinin terörist unsurlardan temizlendiğini ancak Zeytin Dalı’nın henüz bitmediğini söyledi. Operasyonun Tel-Rıfat bölgesine doğru genişletilerek bu bölgenin de terör unsurlarından temizleneceğinin altını çizen Cerrah şöyle dedi:

“Tel-Rıfat Bölgesi Afrin ve El-Bab’ı birbirine eklemleyen bir koridor. Coğrafi açıdan da kritik bir bölge. Tel-Rıfat’ın güneyi rejim güçlerinin elinde. Güneyi hariç etrafı Türk ordusu tarafından çevrilmiş durumda. Bu koridor henüz PKK/PYD/YPG unsurlarından temizlenmiş değil ve şimdi bu aşamadayız. Türkiye’nin Suriye’de sınır güvenliğini sağlamak maksadıyla BM Sözleşmesi 51. Maddesine dayandırarak uyguladığı terörle mücadele stratejisinde şimdi sıra Tel-Rıfat’da. Daha sonra da Münbiç’in terörist unsurlardan temizlenmesi gayet tabi. Ardından harekatın Fırat’ın doğusuna genişletilmesi de beklenmelidir. PKK/PYD/YPG’li teröristler ve ABD’nin bilinçli olarak ‘Kürt Koridoru’ diye adlandırdığı bu hayal de TSK’nın Tel Rıfat’ta hakimiyet sağlaması ile artık tamamen bitmiş olacak.”

“ORTADOĞU’NUN TEMEL GÜÇ MÜCADELESİ ARTIK SURİYE’DE DÖNÜYOR”

BİLGESAM Ortadoğu araştırmaları uzmanı Ali Semin ise, Türkiye’nin Suriye iç savaşına ilişkin 2011 yılından itibaren dile getirdiği “Güvenli Bölge, Uçuşa Yasak Bölge” planına ABD, Rusya ve AB ülkelerinin yanaşmadığını, Türkiye’nin bu ülkelere rağmen askeri operasyonları yaptığını söyledi. Türkiye’nin Suriye’de sahada da yer almasının küresel ve bölgesel dengeler açısından önem arz ettiğini kaydeden Semin şöyle dedi: “Türkiye, 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan Fırat Kalkanı Harekatı ile beraber Suriye iç savaşı ile ilgili diplomatik girişimlerinin dışında askeri stratejilerini de hayata geçirmiş oldu. Türkiye, Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise gerek içeride gerekse dışarıda terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini gösterdi. Yumuşak gücü bir kenara bırakan Türkiye Fırat Kalkanı’nı Rusya’ya, Zeytin Dalı’nı ise ABD’ye rağmen başarıyla gerçekleştirdi. Güvenlik stratejisini değiştiren Türkiye bundan sonraki süreçlerde Suriye’den gelecek sınır ve ulusal güvenlik tehditlerine karadan veya havadan askeri operasyonlarla karşılık vereceğini uluslararası camiaya göstermiş oldu. Ortadoğu’da artık söz sahibi olabilmek için bu tür operasyonlara ihtiyaç var. Ortadoğu’nun temel güç mücadelesi artık Irak’ta değil Suriye’de dönüyor. Buradaki güç mücadelesinin sonucunda yeni bir Ortadoğu şekillenecek.”

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